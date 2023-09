L’Italia si qualifica in Coppa Davis se… cosa serve contro la Svezia, risultati e combinazioni Dopo essere stata a un passo dall’eliminazione l’Italia è vicinissima alle Finals di Coppa Davis. A Sonego e soci basterà vincere una sola partita contro la Svezia. I risultati e le combinazioni utili all’Italia.

A cura di Alessio Morra

Battendo 3-0 il Cile, l'Italia si era rimessa in lizza per la qualificazione alle Finals di Malaga della Coppa Davis 2023. Per continuare a sognare c'era però bisogno di un aiutino da parte del Canada, che ha fatto un grande regalo alla squadra capitanata da Volandri, che domenica contro la Svezia è totalmente padrona del proprio destino. All'Italia ‘basta' poco per ottenere la matematica qualificazione alla Final Eight.

Il Canada ha vinto tutte le partite del Girone A delle Finals di Davis (3-0 a Italia e Svezia, 2-1 al Cile) e si è qualificato per i quarti di finale. Italia e Cile si giocavano e si giocano il secondo posto. Fino a venerdì sera la bilancia sembrava pendere dalla parte cilena, dopo il 2-1 dei canadesi ai sudamericani è cambiato tutto. E l'Italia ha in mano la qualificazione alle Finals. Perché è così?

L'Italia ha perso 3-0 con il Canada e vinto 3-0 con il Cile. Quindi ha un bilancio in perfetta parità sia per vittorie e sconfitte che per partite secche. Mentre il Cile adesso ha una vittoria e due sconfitte, con quattro partite vinte e cinque perse. Ciò significa che alla squadra di Volandri basta vincere solo un incontro (tra i due singolari e quello di doppio) per passare il turno. Perché a parità di punti, sarebbe così con l'1-2 contro la Svezia, l'Italia prevarrebbe contro il Cile perché varrebbe il confronto diretto. E sulla carta sembra fatta, considerato che la Svezia ha vinto appena due set in sei partite.

Quali risultati servono all'Italia per qualificarsi alle Finals di Davis Cup 2023

L'Italia si qualifica per le Finals di Davis se batte 3-0 la Svezia;

Si qualifica per le Finals di Malaga se sconfigge 2-1 la Svezia;

Ma passa alle Finals di Malaga anche se vince una sola partita, e perde 1-2 con la Svezia;

Se l'Italia perde tutte e tre le partite verrà eliminata dalla Coppa Davis 2023.

Italia-Svezia sarà l'ultima sfida tra quelle in programma a Bologna. Volandri non ha ufficializzato la formazione, ma è probabile che saranno in campo ancora Arnaldi e Sonego. Il primo sfiderà Leo Borg, il secondo, eroico contro Jarry, invece se la vedrà con Ymer. Poi ci sarà il doppio. Non è da escludersi in ogni caso la presenza in campo di Lorenzo Musetti, il numero uno degli Azzurri.