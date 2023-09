Italia-Cile in Coppa Davis, oggi Musetti-Jarry e Sonego-Garin: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Italia-Cile è il secondo incontro del gruppo A di Coppa Davis. La squadra azzurra dopo la brutta sconfitta contro il Canada per 3-0 all'esordio affronta i cileni che hanno vinto con la Svezia. La sfida tra l'Italia e il Cile è già decisiva per la classifica, con la nostra squadra chiamata a vincere.

Le partite in programma dovrebbero essere Sonego-Garin in orario alle 15, Musetti-Jarry, con Arnaldi carta a sorpresa di Volandri, non prima delle 17. E poi a chiudere il doppio con Arbaldi/Bolelli, a meno di condizioni ottimali di Vavassori contro Barrios Vera/Tabilo. Diretta TV e streaming su Rai 2 o Rai Sport, Sky, Supertennis e Rai Play.

Il programma di Italia-Cile oggi in Coppa Davis e i risultati degli azzurri

15 – Sonego-Garin

non prima delle 17 Musetti-Jarry

non prima delle 19 Barrios Vera/Tabilo-Arnaldi/Bolelli

Coppa Davis 2023, oggi Sonego-Garin per Italia-Cile: orario e dove vederla in TV

Dove vedere Sonego-Garin in tv? Il match che apre la sfida tra Italia e Cile in orario alle 15 sarà trasmesso in TV su Rai 2 o Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre. Anche gli abbonati Sky potranno vedere le partite che si vedranno in diretta anche su Supertennis. Per lo streaming oltre alla piattaforma Rai Play, diretta anche su Sky Go e il sito di Supertennis. Possibile comprare anche il biglietto del singolo evento su NOW.

Dove vedere la partita di Musetti contro Jarry al torneo di tennis in streaming

Musetti-Jarry come le altre partite di Coppa Davis sarà trasmesso in TV su su Rai 2 o Rai Sport, oltre che su Sky o Supertennis. La partita inizierà non prima delle 17, dopo quella tra Sonego e Garin con streaming su Rai Play, Sky Go, il sito di Supertennis e NOW.

A che ora si gioca Barrios Vera/Tabilo-Arnaldi/Bolelli per il doppio e dove vederla

Il doppio tra Italia e Cile che dovrebbe vedere sfidarsi Barrios Vera/Tabilo-Arnaldi/Bolelli, inizierà dopo i primi due singolari. È quindi fischio d'inizio non prima delle 19, ma c'è il rischio che potrebbe slittare e non poco.

