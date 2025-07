Leylah Fernandez svela il primo segnale di pericolo che nota in chi le chiede di uscire: la “red flag”

Leylah Fernandez ha perso oggi al primo turno (contro l'australiana Maya Joint) nel torneo di casa a Montreal, città dove è nata nel 2002 da padre ecuadoriano e madre filippina. La tennista canadese ci è arrivata da numero 24 al mondo, posizione dove è risalita grazie al successo nel precedente torneo di Washington: nella capitale ha battuto giocatrici importanti come Pegula e Rybakina, prima di distruggere in finale Anna Kalinskaya.

Leylah Fernandez in cerca del suo primo appuntamento: c'è un segnale di pericolo che nota subito

La Fernandez nell'ultimo periodo ha fatto parlare di sé non solo per i suoi risultati, ma anche per la ricerca del suo principe azzurro: Leylah a 22 anni ha candidamente ammesso di non essere uscita mai con nessuno e ha chiesto ai suoi pretendenti di mandarle un messaggio privato per proporsi per un appuntamento con lei. Tante le risposte ricevute, che la giovane tennista ha scremato – arrivando a un prescelto, che tuttavia dovrà attendere la fine del torneo di Montreal – facendo soprattutto attenzione ad evitare malintenzionati.

Leylah Fernandez col padre e allenatore Jorge dopo la vittoria a Washington

Sollecitata sull'argomento dopo il suo arrivo a Montreal da Washington, la Fernandez ha svelato quello che ritiene essere il primo segnale di pericolo – la "red flag", come lo chiama lei – ha cui ha fatto attenzione nella scrematura dei messaggi per arrivare a scegliere la persona cui affidarsi per uscire, previo placet dato dall'onnipresente papà Jorge (che peraltro ha suggerito lui a Leylah di pubblicare il video con l'appello ai pretendenti). "Penso che il primo campanello d'allarme per me sia… se c'è molto ‘slang' nel messaggio. Per me, non è molto… non mi piace dire appropriato, ma non è facile da capire", ha detto la canadese, alludendo dunque a un linguaggio troppo informale nello scriverle.

La Fernandez ha detto di immaginare con molta semplicità una classica uscita fermandosi al tavolino di un bar e facendo una passeggiata in un parco, niente insomma che assomigli a situazioni che qualcuno potrebbe aspettarsi da una delle più forti tenniste al mondo, con quasi 7 milioni di dollari vinti in carriera.

"Si tratta solo di fare una piccola conversazione e vedere se c'è un interesse reciproco…"

Leylah sogna a occhi aperti di incontrare una persona che le scaldi il cuore o in maniera molto meno impegnativa qualcuno con cui rompere il ghiaccio: "Non sono mai uscita con nessuno prima, quindi voglio solo vedere come va da lì in poi. Non ci penseremo troppo in anticipo. Si tratta anche di conoscerci, di capire quali sono i suoi hobby e cosa gli piace. Può chiedermi la stessa cosa perché, sì, sono una tennista, ma non è solo questo che sono. Si tratta solo di fare una piccola conversazione e vedere se c'è un interesse reciproco…".