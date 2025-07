Leylah Fernandez toccata dalle parole d’amore di Daria Kasatkina: “Vorrei avere qualcuno così”

Leylah Fernandez questa settimana è impegnata a Washington, dove ha raggiunto le semifinali, ottenendo così il miglior risultato di una stagione finora avara di soddisfazioni, ben espressa dalla sua attuale posizione di numero 36 al mondo. La prossima settimana la 22enne canadese di origini ecuadoriane e filippine giocherà il torneo di casa a Montreal e in quell'occasione incontrerà – se manterrà fede alla promessa fatta nel suo video pubblicato su Instagram – il pretendente che l'avrà convinta ad avere un appuntamento mandandole un messaggio privato, previo benestare di suo padre.

Una vicenda molto particolare quella della Fernandez, che ha confessato di "non essere mai uscita con nessuno" e di essersi decisa a provare un modo non convenzionale per trovare l'anima gemella, diffidando delle app di incontri. Leylah chiude gli occhi e immagina – parole sue – cose semplici come sedersi assieme al tavolino di un bar e fare una passeggiata al parco.

Leylah Fernandez compirà 23 anni a settembre

Leylah Fernandez sognante a Daria Kasatkina: "Vorrei avere qualcuno così", "Lo avrai, lo avrai"

Quanto la ragazza canadese sogni il grande amore, dopo una giovinezza fatta di sole racchette e palline, lo mostra la tenerezza delle sue parole e dei suoi sguardi, quando lo scorso febbraio ha avuto modo di avere una conversazione con Daria Kasatkina circa la relazione che la russa – da poco trasferitasi in Australia per sfuggire all'omofobia del suo Paese – ha con la sua fidanzata Natalia Zabiiako. Lo scambio di battute tra le due tenniste è stato immortalato nel vlog che la Kasatkina ha su YouTube.

Daria Kasatkina con la fidanzata Natalia Zabiiako

Durante la chiacchierata, Leylah non ha potuto fare a meno di chiedere a Daria chi avesse pagato il conto al loro primo appuntamento: se lei o la sua compagna. La russa ha sorriso e ha risposto che era stata lei, aggiungendo che non lascia mai pagare Natalia. Ha poi aggiunto parole d'amore molto belle, che hanno toccato la Fernandez. A quel punto Leylah ha detto di sperare di poter vivere un giorno una relazione del genere.

Fernandez: "Allora, chi ha pagato il primo appuntamento, Dasha o tu?"

Kasatkina: "Non le lascerò pagare niente. Insiste parecchio, ma non funziona"

F: "Questo è amore"

K: "No, l'amore non è una questione di soldi. Sono solo abbastanza fortunata da avere questa opportunità"

F: "Vorrei avere qualcuno così"

K: "Lo avrai, lo avrai"

F: "Non lo so"

K: "Lo avrai… Più amore trasmetti, più amore ricevi in cambio, è meraviglioso"