Leylah Fernandez: “Non sono mai uscita con nessuno”. La 22enne tennista chiede di mandarle richieste

L’ex finalista dello US Open Leylah Fernandez ha pubblicato un video chiedendo di mandarle in privato richieste di appuntamento: “Non sono mai uscita con nessuno prima”. Ma c’è una condizione…

L'ex finalista dello US Open del 2021 Leylah Fernandez venerdì scorso ha sorpreso tutti con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram: un appello a mandarle dei messaggi privati per candidarsi ad avere un appuntamento con lei. Sembrava una cosa scherzosa e invece, dopo la vittoria nel primo turno a Washington, la 22enne tennista canadese ha spiegato che sta vagliando le richieste arrivate finora, svelando che non è mai uscita in vita sua con nessuno.

L'appello di Leylah Fernandez: "Se vuoi uscire con me, scrivimi un messaggio privato"

Il 18 luglio la tennista di origini ecuadoriane e filippine ha postato un video in cui ha spiegato di essere single e di essere aperta a fare un incontro, ma di non fidarsi delle app di appuntamenti. Leylah ha dunque invitato i pretendenti a inviare i loro dati personali tramite messaggio privato, dicendo di non vedere l'ora di un potenziale incontro la prossima settimana durante il torneo di Montreal, la città dov'è nata: "Ehi ragazzi, sapete cosa voglio davvero fare, e che non ho ancora fatto, è uscire con qualcuno. Non sono una grande fan delle app di incontri. Quindi farò le cose a modo mio. Uscirò con qualcuno a Montreal. Se vuoi uscire con me, scrivimi un messaggio privato, raccontami qualcosa di te. Ci vediamo lì!" ha detto la tennista nel filmato.

La Fernandez ha poi aggiunto, nella didascalia a fianco del video, che chiunque volesse uscire con lei dovrebbe incontrare suo padre prima di lei: "Sarà divertente, vero? Non è uno scherzo. Ho assolutamente intenzione di andare a un appuntamento a Montreal, quindi mandami pure un messaggio privato… è ora di provare PS: forse dovrai incontrare mio padre prima (buona fortuna)".

L'idea è venuta al padre e allenatore Jorge: il pretendente dovrà incontrare prima lui…

Il padre della tennista canadese, Jorge Fernandez (che è anche il suo coach, pur non avendo alcuna esperienza tennistica e provenendo da una carriera calcistica), è una figura centrale nella sua vita sportiva e privata. Pure troppo, secondo molti, con comportamenti considerati eccessivi o inappropriati durante le partite di Leylah, che lasciano intendere un rapporto forse un po' soffocante.

Leylah Fernandez col padre e allenatore Jorge

E tuttavia è stato proprio papà Jorge a spingere la figlia a lanciare l'appello per cercare un principe azzurro, sia pure per un solo appuntamento a Montreal durante il National Bank Open della prossima settimana, come ha raccontato la 22enne lunedì dopo aver superato il primo turno del Mubadala Citi DC Open a Washington (6-3/6-3 all'australiana Maya Joint). "Ci sono state molte risposte – ha esordito Leylah – Credo che il primo giorno ci siano stati forse più di 100 messaggi. Ho molte opzioni".

La Fernandez ha poi svelato a ‘Tennis.com" la conversazione avuta con papà Jorge all'inizio dell'estate: "Mio padre mi ha chiesto senza mezzi termini se fossi già uscita con qualcuno, e io gli ho detto di no". Poi ha aggiunto ridendo: "Non ho mai avuto davvero il tempo, e nessuno me l'ha mai chiesto, e non so perché! Lui mi ha suggerito di pubblicare un video su Instagram e di organizzare un appuntamento a Montreal, dove mi sento a casa e a mio agio". C'era solo una condizione: "Lui mi ha detto: ‘Ma prima deve incontrarmi!'. Ho concordato che fosse giusto al 100%".

I messaggi arrivati a Leylah, non solo richieste di appuntamenti

L'attuale numero 36 al mondo ha dunque trascorso le ultime serate a esaminare le richieste di messaggi privati arrivati su Instagram, trovando anche qualche sorpresa. Infatti non c'erano solo pretendenti: "Ho ricevuto risposte da altri atleti, compresi quelli con cui sono andata alle Olimpiadi, che mi hanno detto: ‘So come ti senti'. Oppure: ‘Anch'io a 22 anni non ero ancora uscito con nessuno'. A quest'età, o studiamo tutti o partecipiamo a gare sportive, quindi leggere quei messaggi non solo mi fa sentire meglio e mi fa sentire meno isolata, ma è anche bello poter avere queste conversazioni insieme".

Leylah Fernandez si fa fare un autografo da Carlos Alcaraz a Wimbledon

Un passo alla volta: "Non sono mai uscita con nessuno prima, quindi voglio solo vedere come va da lì in poi"

La Fernandez ha poi delineato il suo primo appuntamento ideale, immaginando una classica tappa in un bar e una passeggiata al parco, sperando di adottare l'approccio tipico del tennis "un match alla volta" per il suo debutto nel mondo degli appuntamenti: "Non sono mai uscita con nessuno prima, quindi voglio solo vedere come va da lì in poi. Non ci penseremo troppo in anticipo. Si tratta anche di conoscerci, di capire quali sono i suoi hobby e cosa gli piace. Può chiedermi la stessa cosa perché, sì, sono una tennista, ma non è solo questo che sono. Si tratta solo di fare una piccola conversazione e vedere se c'è un interesse reciproco".

Leylah ha promesso di tenere aggiornati i suoi tifosi una volta che avrà fissato il suo appuntamento, ma senza andare oltre coi dettagli: "Voglio che questa parte rimanga privata e che sia corretta per la persona che è con me", ha detto, aggiungendo con un sorriso speranzoso: "Vedremo!".