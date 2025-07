Leylah Fernandez ha scelto la persona con cui uscire per la prima volta a 22 anni: ma c’è un problema

Leylah Fernandez ha vinto il torneo di Washington, ma intanto la 22enne tennista canadese ha avuto il suo bel daffare a leggere e scremare i messaggi privati che le sono arrivati dopo il suo appello a scriverle per uscire assieme a lei: c’è un prescelto, ma c’è anche un problema. In fondo l’attesa del piacere è essa stessa il piacere…

Sarà un caso oppure no, fatto sta che Leylah Fernandez – subito dopo aver lanciato un appello che ha fatto il giro del mondo sulla sua volontà di conoscere un ragazzo con cui uscire, visto che a 22 anni non le è mai capitato prima – ha vinto il torneo 500 di Washington battendo nettamente in finale Anna Kalinskaya, dopo aver fatto fuori in precedenza pezzi pesanti come Pegula e Rybakina. Erano due anni che la tennista canadese di origini ecuadoriane e filippine non vinceva un torneo WTA (Hong Kong, ottobre 2023): i fasti della finale dello US Open del 2021, persa con Emma Raducanu, sono ancora lontani, ma ora la Fernandez è risalita al numero 24 al mondo e punta a superare il suo career high della 13sima posizione in classifica.

L'appello di Leylah Fernandez: "Non sono mai uscita con nessuno prima, mandatemi messaggi privati"

Dopo la vittoria 6-1/6-2 sulla Kalinskaya, a Leylah è stato chiesto a che punto fosse la sua ricerca di un partner per il suo primo appuntamento, dopo che qualche giorno fa aveva detto che le erano arrivati un centinaio di messaggi privati per proporsi come cavalieri. L'appello della Fernandez su Instagram era stato molto chiaro al riguardo, con tanto di precisazione che "non era uno scherzo": "Ehi ragazzi, sapete cosa voglio davvero fare, e che non ho ancora fatto, è uscire con qualcuno. Non sono una grande fan delle app di incontri. Quindi farò le cose a modo mio. Uscirò con qualcuno a Montreal. Se vuoi uscire con me, scrivimi un messaggio privato, raccontami qualcosa di te. Ci vediamo lì!", aveva detto nel video la canadese.

"Non sono mai uscita con nessuno prima, quindi voglio solo vedere come va", aveva poi spiegato, chiarendo che era tutto vero: "Non ho mai avuto davvero il tempo, e nessuno me l'ha mai chiesto, e non so perché! Mio padre mi ha suggerito di pubblicare un video su Instagram e di organizzare un appuntamento a Montreal, dove mi sento a casa (è nata lì, ndr) e a mio agio".

Leylah ha trovato il suo cavaliere, ma bisogna pazientare: l'attesa del piacere è essa stessa il piacere…

A quanto pare, i pretendenti ad uscire con Leylah sono stati valutati e scremati, e c'è un prescelto, ma è sorto un problema sulla tempistica. "A dire il vero, ho detto al mio accompagnatore che forse avremmo dovuto posticipare un po', perché sono ancora a Washington – ha detto domenica sera, dopo la finale vinta, a ‘Tennis Channel' – Quindi,

spero, forse alla fine di Montreal, di riuscire finalmente ad avere quell'appuntamento. Ma ci siamo parlati e ci siamo tenuti in contatto per programmarlo alla fine di Montreal, prima di andare a Cincinnati". E vedi mai che in quell'uscita si parli anche di un altro torneo vinto…