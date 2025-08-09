Leylah Fernandez racconta com’è andato il suo primo appuntamento: “Ce n’è stato anche un secondo””

Leylah Fernandez ha forse trovato la persona che cercava ma avrà bisogno ancora di un po' di tempo per capire se è davvero l'anima gemella, il "cavaliere" che le fa battere il cuore. La 22enne tennista canadese aveva condiviso sui social un messaggio particolare: mandarle richieste per un appuntamento perché mai avuti finora. "Non sono mai uscita con nessuno", disse allora. A distanza di un mese qualcosa è cambiato… "Ci teniamo in contatto", ha ammesso parlando (ma senza rivelarne l'identità) della persona che è riuscita a interessarla abbastanza da vincere anche le resistenze e la diffidenza degli incontri virtuali, che possono riservare brutte sorprese. "Ci siamo visti pure una seconda volta", ha aggiunto con un sorriso lasciando trapelare che forse, sotto sotto, c'è qualcosa in più di un semplice interesse.

Il messaggio sui social: "Non sono mai uscita con nessuno"

Fernandez è volto noto del tennis da quando, a 18 anni, ha giocato in finale agli US Open nel 2021. Di recente ha vinto il titolo (il 4° della carriera) al DC Open di Washington battendo in finale la ex fidanzata di Sinner, Anna Kalinskaya (6-1, 6-2) ma di lei si parla soprattutto per aver cercato in Rete il ‘candidato' ideale con il quale andare a prendere almeno un caffè e scambiare quattro chiacchiere. "Non sono una grande fan delle app di incontri – spiegò – ma se vuoi incontrarmi scrivimi in privato e vediamo".

Ha ricevuto molte richieste di contatto: "Almeno cento solo il primo giorno"

Facile, facile immaginare quale sia stato il numero dei contatti ricevuti… tra questi anche alcuni atleti con i quali è andata alle Olimpiadi di Parigi. "Il primo giorno credo ve ne siano stati almeno più di cento", ha fatto sapere Fernandez che non ha nascosto di aver fatto una selezione anzitutto dal punto di vista geografico per ovvi motivi logistici oltre ad aver piazzato alcuni paletti. "Si tratta anche di conoscerci, di capire quali sono i suoi hobby e cosa gli piace. Può chiedermi la stessa cosa perché, sì, sono un tennista, ma non è solo questo che sono. Si può fare una piccola conversazione e vedere se c'è un interesse reciproco".

Fernandez ha trovato la persona che cercava? "Ci stiamo tenendo in contatto…"

In un video successivo su Tennis Channel, Fernandez ha raccontato come stanno veramente le cose, svelando che adesso è in contatto con un ragazzo con il quale "si è divertita molto", ha avuto un secondo appuntamento ed è rimasta in contatto.

"Era divertente, è gentile. L'ho incontrato per caso e il suo messaggio ha catturato la mia attenzione. Quando gli ho chiesto se avesse visto il mio video, lui ha risposto di no. Poi ho cercato di assicurarmi che fosse reale. Era una persona vera, sembrava un bravo ragazzo… ho chiesto un paio di pareri a familiari e membri del team per accertarmi che anche loro fossero d'accordo. C'è stato un secondo appuntamento e ci teniamo in contatto. Quindi vedremo…".