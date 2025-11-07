L’ex numero uno Kafelnikov: “Spero che a Sinner interessino davvero le ragazze e non sia una trovata”

L’ex numero uno al mondo Yevgeny Kafelnikov e la vincitrice di due tornei dello Slam Svetlana Kuznetsova hanno parlato a ruota libera della vita privata di Jannik Sinner e della differenza con Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner si sta godendo tutto l'amore dei tifosi italiani a Torino, dove da domenica inizieranno le ATP Finals di tennis. Il numero uno al mondo (posizione che ha riacquistato dopo la vittoria a Parigi e che tuttavia restituirà subito a Carlos Alcaraz per lo scarto dei punti vinti l'anno prima) è apparso bello carico e come sempre super disponibile verso tutti: migliaia, e non un'esagerazione, le persone che da quando è arrivato nel capoluogo piemontese a inizio settimana lo hanno braccato alla ricerca di selfie e autografi che Sinner ha concesso a tutti. Jannik ormai ha raggiunto un equilibrio dentro e fuori dal campo che è una delle chiavi del suo successo: a questo contribuisce anche la sfera dei suoi affetti, inclusa la sua nuova fidanzata Laila Hasanovic, che ha citato per la prima volta – pur senza farne il nome – dopo la finale di Vienna vinta contro Zverev, quando ha ringraziato le persone a lui vicine per il sostegno che gli danno. Tuttavia, secondo Yevgeny Kafelnikov, potrebbe trattarsi di "una trovata pubblicitaria".

La differenza tra Sinner e Alcaraz secondo Kafelnikov: "Uno coi paraocchi, l'altro da camicia sbottonata"

Della vita privata di Sinner e di come il 24enne altoatesino sia molto diverso – o perlomeno così si mostri – dal suo rivale Alcaraz quanto a ‘distrazioni' extra tennis, indirizzando quasi tutte le sue risorse psicofisiche allo spremere il massimo dalla sua carriera, hanno parlato l'ex numero uno al mondo Yevgeny Kafelnikov e la vincitrice di due tornei dello Slam Svetlana Kuznetsova. Il 51enne di Sochi ha avanzato il dubbio che le sue storie (Jannik è stato fidanzato con la collega Anna Kalinskaya prima di Laila Hasanovic) possano essere "una mossa di pubbliche relazioni".

La danese Laila Hasanovic fa coppia con Jannik Sinner da qualche mese: ha un anno più di lui

Il discorso prende spunto dall'uso dei social da parte delle nuove generazioni di tennisti, con alcuni di loro che vanno anche in giro con strumenti multimediali (telefonini e non solo) per realizzare video. "Adesso i ragazzi registrano, ci perdono un sacco di tempo, e sembra che non sia un problema. Non sono sicura che non influisca sui risultati, ma comunque è un'altra generazione – dice la 40enne Kuznetsova – Per esempio, non riesco a immaginare Sinner fare una cosa del genere. Alcaraz, magari, un po' sì".

Lì interviene Kafelnikov: "Perché Sinner e Alcaraz sono proprio l'uno l'opposto dell’altro, per temperamento, mentalità, personalità. Sinner mi sembra uno molto concentrato, con i paraocchi, focalizzato solo sui propri obiettivi. Alcaraz, invece, è più un tipo da camicia sbottonata, può tranquillamente andare a chiacchierare con gli avversari negli spogliatoi. Sinner, mi sembra, non permetterebbe una cosa simile".

Kafelnikov sulla vita privata di Sinner: "Spero che gli interessino le ragazze e non sia una trovata pubblicitaria"

Poi lo scambio di opinioni si sposta sulla questione "ragazze".

Kuznetsova: "Penso che abbiano semplicemente personalità diverse. Per Sinner essere calmo e tranquillo è naturale, armonioso, e questo lo aiuta nella carriera. Alcaraz invece è più incostante".

Kafelnikov: "Aspetta, ma come fai a dire che è armoniosamente tranquillo se cambia ragazze come i guanti?".

Kuznetsova: "Beh, lui cambia silenziosamente. I media stanno semplicemente ingigantendo la cosa".

Kafelnikov: "Spero davvero che non sia una trovata pubblicitaria, ma che abbia davvero un interesse per le ragazze".

Kuznetsova: "Deve avere qualche interesse che vada oltre il tennis, no? Un interesse qualsiasi. Beh, ce l'ha per le ragazze! Ma non è stato visto in discoteca, alle feste o altro. Non vuole spendere più di 11 euro per un piatto di pasta al ristorante (qua Svetlana si ricorda una vecchia dichiarazione al riguardo di Sinner, ndr), anche se ha i soldi, e si lava da solo la sua Ferrari".

Kafelnikov: "Magari perché gli piace solo la carbonara!".

Kuznetsova: "No, anche la bolognese… ma dice che in un ristorante costoso non vale la pena pagare di più, quindi non la ordina. Insomma, è uno molto parsimonioso con i soldi".

Il celebre bacio tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya a New York dopo aver vinto lo US Open 2024

Come si vede, non siamo davanti a valutazioni strettamente tecniche, sui progressi fatti da Sinner al servizio e nelle variazioni al suo gioco… Ma le parole di due monumenti del tennis russo, tuttora seguitissimi come opinionisti, danno idea di quanto parlare di Jannik – anche in maniera ‘leggera' e a ruota libera (pure troppo, a dire il vero) – attiri attenzione e porti visibilità in ogni parte del mondo. Tutte cose che all'altoatesino scivolano addosso con la fluidità delle sue recenti smorzate: quelle sì che sono una trovata, ma mortifera per gli avversari.