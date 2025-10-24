Sinner adesso ha un servizio micidiale, Jannik a Vienna spiega qual è la grande novità

Jannik Sinner battendo Bublik con il punteggio di 6-4 6-4 si è qualificato per le semifinali dell’ATP 500 di Vienna. L’italiano ha perso appena 5 punti al servizio e in tutto il torneo non ha ceduto nemmeno una palla break.

Jannik Sinner ha battuto pure Bublik e si è qualificato così per le semifinali del torneo ATP 500 di Vienna, sfiderà de Minaur che ha battuto undici volte su undici. Un match in controllo per l'italiano che al servizio è stato ancora una volta implacabile. Per la terza volta consecutiva non ha concesso nemmeno una palla break. Dei suoi numeri alla battuta Jannik era davvero contento al termine dell'incontro.

"Mi sono allenato molto al servizio"

Tre partite e nemmeno un set perso, praticamente la normalità per Sinner che a livello indoor è nettamente il migliore. A caldo dopo la partita sulla partita con Bublik ha detto: "Con lui è sempre dura, è difficoltoso giocare con Bublik, ho cercato di tirare il maggior numero di palla dall'altra parte del campo, mi sono creato delle occasioni, sono contento di essere arrivato in semifinale e di essere rimasto solido durante tutta la partita".

Poi l'intervistatore gli ha chiesto dei miglioramenti al servizio, sempre più visibili. Nessuna palla break concessa a Vienna e solo 5 punti persi alla battuta contro un osso duro come Bublik. Sinner ha spiegato cosa ha fatto con il suo staff per migliorare il suo servizio: "Mi sono allenato molto, abbiamo cercato di cambiare qualcosa nel momento del caricamento, anche con i colpi mi sono sentito molto a mio agio e so di aver avuto una grande percentuale, sono contento della prova di oggi, ho spinto sempre".

Sinner batte Bublik ed è in semifinale a Vienna

Sinner e Bublik si conoscono bene e si rispettano. Il kazako contro di lui ha alternato partite horror a grandi prestazioni, stavolta decide di giocarsela al massimo, all-in, dentro o fuori, può andar bene, ma fino a un certo punto. Sinner lo sa e al momento giusto fa il break, nel settimo gioco. Bublik prima di capitolare nel primo set si permette di servire da sotto, fischi e applausi, dopo 37 minuti è 6-4. Primo set a casa.

Sinner in semifinale con de Minaur

Bublik parte aggressivo pure nel secondo set, ma non riesce a reggere il ritmo di chi è molto più forte e completo di lui. La partita è bella, ma Jannik è di un altro livello. Break chirurgico nel quinto gioco, break che mantiene fino alla fine. Bublik lo saluta con un sorriso, il 6-4 6-4 è un risultato onesto per il kazako. Sinner vince e si appresta a sfidare per la dodicesima volta de Minaur, Zverev e uno tra Musetti e Moutet giocheranno l'altra semifinale.