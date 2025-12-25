Jannik Sinner, vacanze di Natale sulle piste di sci: poi in famiglia, anche con la fidanzata

Jannik Sinner come d’abitudine ha passato le vacanze di Natale in famiglia in Trentino, stavolta anche con la fidanzata. Sinner sciando in Val Pusteria ha concesso foto e autografi.

Per Jannik Sinner la privacy è sacra, ma nel mondo moderno è quasi impossibile nascondersi per una stella assoluta come lui. Come tradizione il campione italiano ha trascorso il Natale a casa sua e si è rilassato un po' sugli sci, e lì tra lo stupore di chi lo ha incrociato ha concesso qualche selfie a chi ha avuto modo di chiederglielo. Sono le ultime ore di break per il tennista, che ora si appresta a un'accelerata degli allenamenti e la partenza prima per la Corea del Sud e poi per l'Australia.

Le vacanze in famiglia con la fidanzata

Dopo delle brevi vacanze alle Maldive Jannik si è trasferito negli Emirati, una tappa ad Abu Dhabi durante gli allenamenti di Dubai, poi il ritorno a casa anche in compagnia di Roberto Baggio, altro grande mito dello sport italiano. Il selfie che li ha immortalati è già storia. Ora qualche giorno a casa, pure con la fidanzata Lalia Hasanovic che ha lasciato tracce altoatesine sui social. Jannik ha trascorso la Vigilia sciando e dopo una breve sosta in un rifugio della Val Pusteria si è rimesso a fare un'altra cosa che ama, cioè sciare. Qualche tifoso lo ha incrociato, foto e autografi, qualcosa è sbucato online. C'è da scommettere sul cenone del 24 e un pranzo tutti assieme, con mamma papà e fratello, oltre che Laila, a San Candido.

L'esibizione con Alcaraz e poi gli Australian Open

Questa sarà per un pò l'ultima volta di Sinner sugli sci che ora si trasferirà a Monte Carlo, dove come da tradizione vivrà l'ultimo allenamento dell'anno solare. Poi si imbarcherà per la Corea del Sud, dove giocherà un'esibizione con Alcaraz, ennesima esibizione e prima di una lunga di sfide del 2026. I due potrebbero incrociarsi anche nel ricco e breve torneo d'esibizione nuovo di pacca degli Australian Open, che aprirà una settimana nella quale Jannik giocherà un'altra partita di esibizione, ma con Auger-Aliassime, l'ultima prima dello Slam che aprirà il 2026 dei grandi eventi tennistici: gli Australian Open che Sinner proverà a vincere per la terza volta.