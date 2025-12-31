Tennis
video suggerito
video suggerito

Jannik Sinner saluta il 2025: “Ho visto altro oltre i risultati”. E arriva la reazione di Alcaraz

Jannik Sinner saluta il 2025 con un video sui social, riflette su vittorie e sconfitte e incassa il commento di Alcaraz, mentre lo attende un avvio di 2026 subito ricco di impegni tra esibizioni e Australian Open.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Marco Beltrami
1 CONDIVISIONI
Immagine

Jannik Sinner si congeda dal 2025 con un video-messaggio postato sui suoi canali. Una carrellata delle immagini più significative della sua stagione, accompagnate dalla voce del campione italiano che ha ripercorso e rivissuto tutto. Un contenuto breve ma significativo per spiegare l’attenzione non solo ai risultati, ma anche a tutte le lezioni che il campo (e non solo) gli ha dato. E subito è arrivato il commento di Carlos Alcaraz.

Il messaggio di fine anno di Jannik Sinner

Il volto di Sinner che inizia a parlare e a rivolgersi direttamente ai suoi fan, poi ecco tutte le immagini più importanti dell’anno con queste parole in sottofondo: "Ragazzi, che anno è stato. Alcuni momenti sono stati incredibili, altri invece molto difficili da accettare". Tutto con riferimento anche alla sconfitta al Roland Garros, dolorosissima, contro Carlos Alcaraz.

Va oltre le vittorie e le sconfitte Sinner, che spiega: “Ma guardando a tutto questo anno, io non vedo soltanto i risultati: vedo grandi lezioni. Sono davvero grato a tutta la mia squadra, alla mia famiglia e a tutti voi per il supporto che mi avete dato durante l’anno. Per me significa davvero tantissimo. Per ora auguro a tutti un felice anno nuovo, festeggiatelo con le persone che amate, e ci vediamo molto presto di nuovo in campo. Ciao, ciao”. Australian Open, Wimbledon, Finals e così via: scorrono tutti i momenti più forti della stagione.

Leggi anche
La classifica dei 30 tennisti più ricchi del 2025: nella top 5 con Alcaraz e Sinner c'è pure Musetti

La reazione di Carlos Alcaraz

Un viaggio per tutti i fan del tennista numero due al mondo, che ha rivissuto le emozioni regalate da questo eccezionale atleta. Ed ecco che, scorrendo tra i commenti, si può notare quello di Carlos Alcaraz, presenza costante nel video: ci sono diverse foto delle premiazioni, dopo le tante finali disputate. Una stretta di mano in forma di emoticon, per sancire la stima reciproca e anche sottintendere l’arrivederci al 2026, quando ripartirà la sfida a distanza, sempre all’insegna del fair play.

Quali sono le prossime partite di Sinner, i primi impegni del 2026

L’inizio del 2026 di Jannik Sinner sarà subito fitto di impegni. Il primo appuntamento è fissato per il 10 gennaio a Seul, dove giocherà un’esibizione di prestigio proprio contro Carlos Alcaraz, una delle sfide-evento più attese della preseason. Successivamente l’azzurro si sposterà a Melbourne per completare la preparazione in vista dell’Australian Open: il 13 gennaio parteciperà al One Million Dollar Slam, evento-esibizione di un giorno, mentre il 16 gennaio affronterà Félix Auger-Aliassime in un’altra sfida di preparazione. Dal 18 gennaio al 1° febbraio 2026 inizierà poi il primo Slam dell’anno, l’Australian Open, dove Sinner si presenterà da campione in carica.

Notizie
Tennis
1 CONDIVISIONI
Immagine
Opinione
Jannik Sinner e i suoi fratelli, chi sono stati i cinque migliori sportivi italiani del 2025
Sinner vince Wimbledon, Fahr con la Nazionale delle regine, Furlani che salta sul mondo
Jvan Sica
Jannik Sinner saluta il suo eccezionale 2025: “Ho visto altro oltre i risultati”. E arriva la reazione di Alcaraz
Il segreto del dominio dell’Italia della pallavolo nel 2025: perché le nostre ragazze sono diventate imbattibili
Napoli e Bologna sono le regine del 2025 del calcio italiano, ma il sistema continua a scricchiolare e la Nazionale fatica
PSG, Crystal Palace, Mjällby e Corea del Nord: le sliding doors del calcio internazionale del 2025
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views