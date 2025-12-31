Jannik Sinner saluta il 2025: “Ho visto altro oltre i risultati”. E arriva la reazione di Alcaraz

Jannik Sinner saluta il 2025 con un video sui social, riflette su vittorie e sconfitte e incassa il commento di Alcaraz, mentre lo attende un avvio di 2026 subito ricco di impegni tra esibizioni e Australian Open.

Jannik Sinner si congeda dal 2025 con un video-messaggio postato sui suoi canali. Una carrellata delle immagini più significative della sua stagione, accompagnate dalla voce del campione italiano che ha ripercorso e rivissuto tutto. Un contenuto breve ma significativo per spiegare l’attenzione non solo ai risultati, ma anche a tutte le lezioni che il campo (e non solo) gli ha dato. E subito è arrivato il commento di Carlos Alcaraz.

Il messaggio di fine anno di Jannik Sinner

Il volto di Sinner che inizia a parlare e a rivolgersi direttamente ai suoi fan, poi ecco tutte le immagini più importanti dell’anno con queste parole in sottofondo: "Ragazzi, che anno è stato. Alcuni momenti sono stati incredibili, altri invece molto difficili da accettare". Tutto con riferimento anche alla sconfitta al Roland Garros, dolorosissima, contro Carlos Alcaraz.

Va oltre le vittorie e le sconfitte Sinner, che spiega: “Ma guardando a tutto questo anno, io non vedo soltanto i risultati: vedo grandi lezioni. Sono davvero grato a tutta la mia squadra, alla mia famiglia e a tutti voi per il supporto che mi avete dato durante l’anno. Per me significa davvero tantissimo. Per ora auguro a tutti un felice anno nuovo, festeggiatelo con le persone che amate, e ci vediamo molto presto di nuovo in campo. Ciao, ciao”. Australian Open, Wimbledon, Finals e così via: scorrono tutti i momenti più forti della stagione.

La reazione di Carlos Alcaraz

Un viaggio per tutti i fan del tennista numero due al mondo, che ha rivissuto le emozioni regalate da questo eccezionale atleta. Ed ecco che, scorrendo tra i commenti, si può notare quello di Carlos Alcaraz, presenza costante nel video: ci sono diverse foto delle premiazioni, dopo le tante finali disputate. Una stretta di mano in forma di emoticon, per sancire la stima reciproca e anche sottintendere l’arrivederci al 2026, quando ripartirà la sfida a distanza, sempre all’insegna del fair play.

Quali sono le prossime partite di Sinner, i primi impegni del 2026

L’inizio del 2026 di Jannik Sinner sarà subito fitto di impegni. Il primo appuntamento è fissato per il 10 gennaio a Seul, dove giocherà un’esibizione di prestigio proprio contro Carlos Alcaraz, una delle sfide-evento più attese della preseason. Successivamente l’azzurro si sposterà a Melbourne per completare la preparazione in vista dell’Australian Open: il 13 gennaio parteciperà al One Million Dollar Slam, evento-esibizione di un giorno, mentre il 16 gennaio affronterà Félix Auger-Aliassime in un’altra sfida di preparazione. Dal 18 gennaio al 1° febbraio 2026 inizierà poi il primo Slam dell’anno, l’Australian Open, dove Sinner si presenterà da campione in carica.