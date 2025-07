Jannik Sinner mostra orgoglioso la chicca del trofeo di Wimbledon: perché è diviso in due parti

Il successo a Wimbledon ha consacrato in modo definitivo Sinner, che in un video ha mostrato con fierezza il trofeo e ha svelato che la coppa più ambita da ogni tennista è divisa in due parti.

Il trionfo a Wimbledon di Jannik Sinner rimarrà per sempre nella storia del tennis e in generale dello sport italiano. L'eco è ancora forte. In fondo sono passati pochi giorni. Il numero 1 ATP si sta rilassando, allenandosi contestualmente, prima del ritorno alle gare in programma nel torneo 1000 di Cincinnati. Sulla sua pagina YouTube Sinner ha pubblicato un video nel quale mostra il dietro le quinte del torneo e soprattutto quello che è successo dopo la vittoria con Alcaraz. Jannik lo si vede anche con il trofeo, quello più bello e più ambito da ogni tennista.

"Il trofeo è diviso in due parti, qui ci sono i nomi dei vincitori più recenti"

Il trofeo di Wimbledon è in assoluto il più famoso ed è meraviglioso, anche esteticamente. Non è d'oro, ma d'argento dorato. Una coppa storica nel vero senso della parola, perché è data al vincitore dal 1887. Sinner l'ha mostrata con orgoglio vero nel video in cui parla della coppa stessa, quella originale l'ha potuta tenere appena mezz'ora, svela, a chi non lo sapeva già (in pochi probabilmente), che la coppa è divisa in due parti: "Questo trofeo è molto speciale. Come si può vedere è diviso in due parti, qui ci sono tutti i vincitori, o meglio come potete vedere qui ci sono i nomi dei vincitori più recenti, compreso il mio nome che è l'ultimo".

Sinner mostra le due metà del trofeo, nella base ci sono i nomi dei vincitori dell’era moderna: dal 2009 in poi.

Poi ha aggiunto: "È incredibile vedere il nome qui. Sono molto felice di questo e di tutto il supporto che ho ricevuto: dalla mia famiglia, da un paio di amici che sono arrivati, tutta l'atmosfera era fantastica. Mi sono passate tante cose per la testa quando ho servito per l'ultimo punto. Il giorno della vittoria è stato molto speciale, me lo godrò ancora per qualche altro".

La storia del trofeo di Wimbledon

Il trofeo di Wimbledon è alto 18 pollici, misurazione inglese, che sono quasi 46 centimetri, per un diametro di 7,5 pollici (19,05). È d'argento dorato, sul trofeo è scritto: "The All England Lawn Tennis Club Single Handed Championship of the World". Attorno sono incisi l'anno e il nome del vincitore. Il trofeo è posto su una base. Perché con l'edizione del 2008, vinta da Nadal in una finale epica contro Federer, è finito lo spazio per i nomi dei vincitori sul trofeo originale. Così è stata aggiunta una base nera con una banda argentata che ha su di sé i nomi dei vincitori dal 2009 (vinse Federer) in poi. L'ultimo, per ora, è Sinner. Sulla coppa è disegnato un piccolo ananas, che ha un significato tanto nascosto quanto affascinante.