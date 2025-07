Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: quando tornerà in campo il numero uno al mondo

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto. Il numero uno al mondo, dopo la vittoria di Wimbledon, preferisce recuperare energie in vista di Cincinnati e soprattutto degli US Open che si disputeranno a settembre.

Non parteciperanno al torneo canadese anche Novak Djokovic e l’infortunato Jack Draper.

Il Canadian Open si disputerà nel formato extralarge per la prima volta in undici giorni e non nei canonici sette, dal 27 luglio al 7 agosto, e tutto lasciava pensare che Sinner avrebbe partecipato dopo il trionfo sull'erba di Wimbledon ma, evidentemente, le condizioni del suo gomito non gli permettono di essere subito in campo a Toronto.

Sinner: "Dopo aver parlato con la mia squadra, devo riprendermi"

Queste le parole di Sinner sulla sua assenza al Masters 1000 di Toronto: "Sono davvero dispiaciuto di perdere il National Bank Open di Toronto, soprattutto perché ho ricordi così belli di quando giocavo in Canada. Vincere quel titolo a Toronto due anni fa è stato l'inizio di un momento davvero speciale per me, ma dopo aver parlato con la mia squadra, devo riprendermi".

Il numero uno al mondo ha proseguito così: "Vorrei ringraziare Karl Hale, il direttore del torneo, per tutto ciò che fa per supportarci come giocatori, e non vedo l'ora di tornare in Canada e a Toronto in futuro per giocare davanti a questi fantastici tifosi".

Karl Hale, direttore del torneo NBO Toronto, si è espresso così sull'assenza di Sinner in Canada: "Siamo dispiaciuti che Jannik e Novak non parteciperanno al National Bank Open quest'anno. Sono entrambi grandi campioni e sappiamo che i nostri tifosi erano ansiosi di vederli giocare al Sobeys Stadium. Ci mancheranno entrambi, ma abbiamo comunque un campo di giocatori incredibilmente forte per il torneo di quest'anno".

Quando tornerà in campo Sinner

Jannik Sinner dovrebbe tornare in campo per il torneo di Cincinnati, in programma dall'8 al 17 agosto, dove lo scorso anno vinse il titolo battendo Zverev in semifinale e Tiafoe in finale.

Si tratta di una tappa di avvicinamento a New York, dove giocherà prima il torneo di doppio misto degli US Open in tandem con Emma Navarro; e poi sarà la volta degli US Open, quarta e ultima prova dello Slam 2025.