Belinda Bencic molto colpita da Jannik Sinner: “È stato dolcissimo con mia figlia”

Belinda Bencic ha avuto parole molto belle per Jannik Sinner, dopo che il campione azzurro a Miami si è fermato per giocare con sua figlia di due anni, Bella: “Spero che più avanti lei si renda conto di chi le stava parlando…”.

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La storia di Belinda Bencic mostra bene come si possano conciliare maternità e sport ad altissimo livello: la tennista svizzera è stata ferma un anno, dalla fine del 2023 al rientro nel circuito nell'ottobre 2024, in coincidenza con la nascita della sua primogenita Bella, avuta dal preparatore atletico Martin Hromkovic (poi diventato suo marito) e venuta alla luce il 23 aprile 2024. La piccola, che dunque ora ha quasi due anni, accompagna spesso la madre nei tornei e ovviamente tutti hanno imparato a conoscerla, sia colleghi che tifosi.

Sinner si ferma a giocare con la figlia di Belinda Bencic, Bella è timidissima

Anche Jannik Sinner sapeva perfettamente chi era quella bambina bionda che ha incrociato assieme alla Bencic nell'impianto del Miami Open, torneo congiunto maschile e femminile in cui entrambi sono ancora in corsa. Il campione altoatesino ha fatto la cosa più naturale per lui in quel momento: si è fermato per giocare con Bella, passandole il pallone da calcio che stava portando tra i piedi con sé.

Un video ha filmato la scena: si vede Jannik abbassarsi e invitare la bimba a dargli un cinque, trovando dall'altra parte grande timidezza. Un episodio molto tenero, che ha mostrato la grande empatia di Sinner, non seconda al suo talento con la racchetta in mano.

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La tennista svizzera colpita dall'empatia di Sinner: "È stato dolcissimo"

La vicenda è stata ricordata alla Bencic durante la sua intervista in campo dopo la vittoria negli ottavi di finale contro Amanda Anisimova (un 6-2/6-2 molto netto). "Sì, è stato dolcissimo – ha detto Belinda illuminandosi – Jannik è stato molto gentile con lei, mentre lei è sempre molto schiva con tutti. Spero che più avanti lei si renda conto di chi le stava parlando. Comunque è stato un momento molto dolce anche per me, è stato bello vederlo".

Sicuramente Bella sta iniziando a capire che la mamma con la racchetta ci sa davvero fare: l'ex numero 4 al mondo, oggi 29enne e risalita in 12sima posizione del ranking WTA, affronterà adesso la testa di serie numero 4 del torneo di Miami, la statunitense Coco Gauff. Sinner invece, dopo aver spazzato via Moutet, sarà impegnato negli ottavi contro l'americano Alex Michelsen.