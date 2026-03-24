Sinner granitico a Miami, annichilito anche Moutet: Jannik in scioltezza agli ottavi

Jannik Sinner batte Moutet 6-1 6-4 e vola agli ottavi del Masters 1000 di Miami. Dominio assoluto, fair play e spettacolo per l’azzurro. Ora c’è Michelsen.

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Cambia l'avversario, ma non il copione. Jannik Sinner domina anche Corentin Moutet (6-1, 6-4) e si qualifica agli ottavi del Masters 1000 di Miami, che si sta rivelando ricco di sorprese. In un clima di grande incertezza, è granitico l'azzurro, che si è confermato di un altro livello rispetto al numero 33 del mondo. Impossibile per quest'ultimo reggere il ritmo asfissiante di Sinner, implacabile. Lezione durissima di Jannik a un Moutet in balìa e incapace anche solo di provare a "sporcare" le traiettorie per complicare i piani del vincitore di Indian Wells, molto positivo anche al servizio.

Sinner mette subito le cose in chiaro, Moutet regolato in 26′

Il tennista numero due del mondo ha reso questo match poco più di un allenamento sin da subito. Se non si è mai giocato, o quasi, sui suoi turni di servizio, le cose non sono andate molto diversamente in risposta. Cinico e sempre pronto a fare la cosa giusta (vedi un pallonetto millimetrico da applausi) Sinner non ha concesso nulla a un Moutet al quale non sono bastati tagli e variazioni. Solo uno il game concesso al francese in meno di mezz'ora.

Trionfo in scioltezza per Sinner

L'imprevedibile Corentin ha provato allora a farsi sentire in avvio di secondo set, anche se le cose alla lunga non sono cambiate. Sinner è andato avanti per la sua strada, confermandosi anche un campione di onestà quando ha ammesso di aver sfiorato una palla dell'avversario destinata fuori. Molto concentrato il campione altoatesino ha superato la maggiore resistenza del suo avversario andandosi a prendere prima il break dopo un game rocambolesco, e poi il set e il match. Tutto togliendosi anche lo sfizio di alcuni colpi leziosi.

Una serata molto positiva dunque per Sinner che si è comportato egregiamente contro un giocatore atipico, confrontandosi con un tennis diverso da quello della maggioranza dei suoi avversari. Si è fatto trovare assolutamente pronto l'azzurro che ora se la vedrà contro un tennista come Michelsen, che ha già regolato due volte e dalle caratteristiche più "stereotipate".