Italia-Slovacchia oggi in finale di Billie Jean King Cup, a che ora gioca Paolini e dove vederla in TV e streaming Oggi mercoledì 20 novembre alla Martin Carpen Arena di Malaga va in scena la finale della Billie Jean King Cup 2024, tra Italia e Slovacchia. Inizio del primo singolare alle 17:00 poi a seguire il secondo singolo e infine il doppio. Diretta su SuperTennis e su supertennis.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Esattamente un anno dopo, l'Italia femminile di tennis è di nuovo in finale alla Billie Jean King Cup. Le ragazze guidate da Tathiana Garbin hanno battuto in semifinale la Polonia (2-1) grazie al punto decisivo, conquistato in doppio da Sara Errani e Jasmine Paolini che hanno battuto la n. 2 al mondo Iga Swiatek e Katarzyna Kawa. Per l'Italia si tratta della seconda finale consecutiva, la settima della storia azzurra e oggi, mercoledì 20 novembre a partire dalle 17:00, sul cemento della Martin Carpen Arena di Malaga sfideranno la Slovacchia .

L'Italia ha dimostrato di meritarsi anche questa finale di Malaga, la seconda consecutiva dopo quella persa col Canada nel 2023 a Siviglia. Un percorso importante delle azzurre che si sono esaltate nel momento decisivo, in semifinale contro la Polonia. Soprattutto grazie alle prestazioni delle campionesse olimpiche, Sara Errani e Jasmine Paolini che nel doppio decisivo hanno battuto Katarzyna Kawa ed Iga Swiatek in un match infinito, conclusosi con un duplice emozionante 7-5, in un’ora e 38 minuti di gioco. Per l'Italia si tratta della settima finale della storia della nostra nazionale, in assoluto.

Italia-Slovacchia finale di Billie Jean King Cup a che ora giocano Paolini-Errani

Oggi mercoledì 20 novembre, in programma per la Billie Jean King Cup 2024 di Malaga c'è la finale tra l'Italia e Slovacchia. Un tabellone che prevede l'inizio del primo singolare alle 17:00. Poi di seguito il consueto susseguirsi di match, con il secondo singolare e infine l'eventuale incontro che vale il titolo, con il doppio. Ecco di seguito come si svilupperà la giornata alla Martin Carpen Arena di Malaga.

Il programma completo di oggi della finale di Billie Jean King Cup

Italia-Slovacchia

Ore 17:00 Primo singolare – Diretta TV su SuperTennis, streaming www.supertennis.tv

A seguire Secondo singolare – Diretta TV su SuperTennis, streaming www.supertennis.tv

A seguire Doppio – Diretta TV su SuperTennis, streaming www.supertennis.tv

Dove vedere in TV e streaming Italia-Slovacchia finale di Billie Jean King Cup

Tutti gli incontri di finale di oggi alla Martin Carpen Arena di Malaga si possono seguire sia in TV sia in streaming in diretta. Sarà possibile seguire le partite in diretta TV su SuperTennis (visibile gratuitamente in HD sul canale 64 del digitale terrestre, sulla piattaforma satellitare SKY canale 224) e in diretta streaming sul sito supertennis.it.