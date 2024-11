Quando gioca l’Italia in finale della Billie Jean King Cup con Paolini e Errani: orario e dove vederla

video suggerito

Mercoledì 20 novembre alle 17:00 a Malaga, sul cemento indoor della Martin Carpen Arena si disputerà la finale della Billie Jean King Cup 2024. L'Italia femminile si è qualificata per il secondo anno consecutivo e proverà a difendere il titolo conquistato a Siviglia contro una tra Slovacchia e Gran Bretagna.

La nazionale italiana di tennis femminile è riuscita a raggiungere nuovamente la finale della Billie Jean King Cup per il secondo anno consecutivo: ora si aspetta di conoscere l'avversaria contro cui giocarsi il titolo 2024, tra Slovacchia e Gran Bretagna che si sfidano quest'oggi, in vista della finale che si terrà domani, mercoledì 20 novembre dalle 17:00.

Dopo aver sconfitto il Giappone ai quarti di finale, Jasmine Paolini e compagne hanno battuto anche la Polonia guidata da Iga Swiatek in semifinale e hanno raggiunto la finale esattamente come era già accaduto nel 2023: le azzurre hanno vinto per 2-1 con Lucia Bronzetti che ha battuto Magda Linette in due set e il successo del doppio Jasmine Paolini e Sara Errani, già oro Olimpico di Parigi 2024, che si sono imposte su Swiatek e Katarzyna Kawa (7-5, 7-5). Tra l’Italia e il trionfo ci sarà una tra Slovacchia e Gran Bretagna. La Slovacchia è la classica mina vagante del torneo, stupendo in un cammino che l'ha condotta in semifinale. Più solida e con nomi importanti la Gran Bretagna con la presenza di Emma Raducanu e Katie Boulter nei singolari che possono mettere in difficoltà le azzurre.

Italia in finale della Billie Jean King Cup, quando gioca: data e orario

L'Italia femminile dunque è pronta per il replay del 2023, provando a riconquistare la Billie Jean King Cup per la seconda volta consecutiva. Un'impresa vera e propria che le azzurre però hanno dimostrato di poter raggiungere. Contro la Polonia è stata un vero testa a testa punto su punto: Lucia Bronzetti ha vinto su Magda Linette (6-4 7-6) e poi Jasmine Paolini, nel secondo singolare, ha provato l’impresa contro la numero 2 al mondo Iga Swiatek cedendo in 3 set (3-6, 6-4, 6-4). Alla fine, in doppio, Paolini con Errani contro Swiatek con Katarzyna Kawa hanno conquistato il punto decisivo in un pazzesco 7-5 7-5. Ora la finale, in programma domani, mercoledì 20 novembre a partire dalle 17:00.

Le possibili avversarie di Paolini e Errani: contro chi gioca l’Italia

L'Italia si troverà di fronte o Slovacchia o Gran Bretagna. La nazionale slovacca ha decisamente stupito e proverà l'impresa contro le inglesi, favorite. La punta di diamante della squadra slovacca è senza alcun Rebecca Sramkova, numero 43 del ranking mondiale e assoluta protagonista al momento nella sua selezione. Nomi più importanti nella Gran Bretagna, che parte da favorita in semifinale: ha sconfitto per 2-0 prima la Germania e poi le campionesse in carica del Canada. Nei singolari le britanniche hanno fatto fin qui la differenza contro Germania e Canada, sfruttando la presenza di Emma Raducanu e Katie Boulter.

Dove vedere la finale della Billie Jean Cup con l’Italia in TV e streaming

La finale di Billie Jean King Cup 2024 tra l'Italia e una tra Gran Bretagna e Slovacchia si giocherà mercoledì 20 novembre dalle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta TV su SuperTennis (visibile gratuitamente in HD sul canale 64 del digitale terrestre, sulla piattaforma satellitare SKY canale 224) e in diretta streaming sul sito di SuperTennis.

Mercoledì 20 novembre

Italia-Gran Bretagna/Slovacchia

Ore 17:00 Primo singolare – Diretta TV su SuperTennis, streaming www.supertennis.tv

A seguire Secondo singolare – Diretta TV su SuperTennis, streaming www.supertennis.tv

A seguire Doppio – Diretta TV su SuperTennis, streaming www.supertennis.tv