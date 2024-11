Italia-Slovacchia LIVE in finale alla BJK Cup, Bronzetti-Hruncakova in diretta: poi tocca a Paolini

L'Italia affronta la Slovacchia nella finale della Billie Jean King Cup a Malaga. La prima singolarista sarà Lucia Bronzetti che alle 17 affronterà Hruncakova. A seguire toccherà a Jasmine Paolini, la nostra numero uno che se la vedrà contro Sramkova. In caso di parità sarà il doppio a decidere tutto con Errani e Paolini decisive contro la Polonia, che sfideranno Hruncakova/Mihailikova. Tutte le partite si potranno vedere in chiaro in TV su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma Sky. Streaming sul sito di Supertennis e su Supertennix, oltre che Sky Go. L'Italia in caso di vittoria sarebbe la sesta nazione a vincere almeno 5 volte la Billie Jean King Cup dopo Stati Uniti (18 titoli), Repubblica Ceca (11), Australia (7), Spagna (5) e Russia (5).

Il programma di Italia-Slovacchia oggi alla Billie Jean King Cup 2024 e i risultati delle azzurre

16:30 Chi sono le avversarie delle azzurre: precedenti e ranking La Slovacchia è la sorpresa di questa edizione della BJK Cup, come confermano i successi contro Stati Uniti, Australia e Gran Bretagna. La giocatrice migliore, che affronterà Paolini, è Rebecca Sramkova numero 43 del mondo. Si tratta dell'avversario più ostico. Nell'altro singolare spazio per Hruncakova che attualmente occupa il posto numero 159. Non ha trovato posto finora Anna Karolina Schmiedlova che alle Olimpiadi ha battuto Paolini. Doppio da non sottovalutare composto da Hruncakova e Mihalikova A cura di Marco Beltrami 16:15 A che ora gioca Paolini contro Sramkova: orario e dove vederla in TV Anche la partita tra Paolini e Sramkova come le altre sarà visibile su Supertennis in chiaro. Diretta TV sul canale 64 del digitale, e sul 212 di Sky non prima delle 19. Per l'orario preciso basterà aspettare la fine della sfida precedente della Bronzetti. Diretta Sky sul sito di Supertennis, Supertennix e Sky GO. A cura di Marco Beltrami 16:02 Dove vedere Bronzetti-Hruncakova oggi alla Billie Jean King Cup: diretta TV e streaming Bronzetti-Hruncakova è la partita che apre il programma della finale della Billie Jean King Cup. Si gioca alle ore 17 con diretta TV in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 21 di Sky. Streaming gratuito sull'app Supertennix o sul sito di Supertennis, oltre che su Sky Go per abbonati Sky A cura di Marco Beltrami 16:01 Il programma di Italia-Slovacchia alla King Cup 2024: gli orari TV della finale Le tre partite di Italia-Slovacchia, finale di Billie Jean King Cup, saranno trasmesse tutte in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Questi nel dettaglio gli orari della diretta TV: Bronzetti-Hruncakova ore 17

Paolini-Sramkova non prima delle 19

Paolini/Errani-Hruncakova/Mihailikova non prima delle 21 A cura di Marco Beltrami 16:00 Finale Billie Jean King Cup 2024, oggi Italia-Slovacchia: in campo Bronzetti, Paolini e il doppio Paolini/Errani Il programma della finale di Billie Jean King Cup tra Italia e Slovacchia inizierà alle ore 17 con la partita tra Bronzetti e Hruncakova. A seguire spazio al confronto tra la nostra numero uno Jasmine Paolini e Sramkova, che dovrebbe dunque iniziare non prima delle 19. In caso di 1-1 sarà il doppio ad essere decisivo non prima delle 19: Paolini/Errani-Hruncakova/Mihailikova. A cura di Marco Beltrami