Il tabellone di Montreal di tennis: Sinner c’è, Zverev e Medvedev i principali rivali

A cura di Alessio Morra

É stato sorteggiato il tabellone del torneo 1000 di Montreal. Jannik Sinner è la testa di serie numero 1 e ha la chance di allungare nella classifica ATP, perché nell'Open del Canada non giocheranno né Alcaraz né Djokovic. É fuori anche Musetti, che si prende un break dopo il bronzo alle Olimpiadi. Non c'è nemmeno Berrettini. Zverev, Medvedev e Hurkacz le principali teste di serie, dopo Sinner. Il torneo si disputerà dal 6 al 12 agosto e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky. Streaming possibile per gli abbonati di NOW e di Sky, con Sky Go.

Il tabellone di Montreal: Medvedev, Tsitsipas e Rublev sul cammino di Sinner

Jannik Sinner torna in campo dopo la rinuncia alle Olimpiadi. La difesa del titolo vinto in Canada nel 2023, si giocò però a Toronto, inizierà con lo spagnolo Martinez o con un qualificato. Agli ottavi uno tra Tiafoe, Tabilo, Griekspoor e Sonego. Nei quarti secondo classifica per Sinner ci sarà uno tra Tommy Paul e Rublev, mentre la semifinale potrebbe essere con Medvedev. Dall'altra parte del tabellone ci sono Zverev, Hurkacz, Ruud e Dimitrov.

In gara ci sono anche Lorenzo Sonego, che ha evitato le qualificazioni dopo il forfait di Musetti, che è nell'ottavo di Sinner ed esordirà con Griekspoor. In alto anche Darderi, che come alle Olimpiadi affronterà Tommy Paul. Arnaldi invece ha pescato un qualificato. Mentre Flavio Cobolli se la vedrà con il padrone di casa Auger-Aliassime, battuto nella finale 3° e 4° posto olimpica da Musetti in singolare, ma bronzo nel doppio misto di Parigi 2024.

Sinner-qualificato/Martinez (secondo turno)

Sonego-Griekspoor (primo turno)

Darderi-Paul (primo turno)

Arnaldi-qualificato (primo turno)

Cobolli-Auger-Aliassime (primo turno)

Il calendario completo del torneo: programma e orari

Martedì 6 agosto: primo turno

Mercoledì 7 agosto: primo e secondo turno

Giovedì 8 agosto: secondo turno

Venerdì 9 agosto: ottavi

Sabato 10 agosto: quarti

Domenica 11 agosto: semifinali

Lunedì 12 agosto: finale