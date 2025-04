video suggerito

ATP Madrid, il sorteggio del tabellone: Musetti e Berrettini dalla parte di Djokovic e Alcaraz A Madrid dal 23 aprile al 4 maggio si disputa il quarto torneo 1000 della stagione 2025. Zverev testa di serie numero 1. Alcaraz e Djokovic dalla stessa parte, con Musetti e Berrettini. Otto italiani in tabellone, compreso il giovane Federico Cinà.

A cura di Alessio Morra

Dal 23 aprile al 4 maggio si disputa il torneo 1000 di Madrid, l'ultimo grande torneo senza Jannik Sinner che si ripresenterà dopo la sospensione per gli Internazionali d'Italia a Roma. A Madrid si gioca anche il torneo femminile. Il campione in carica è Rublev, che è in disarmo in questa stagione. Zverev vincitore a Monaco di Baviera si è ripreso il numero 2 ATP e quindi è la testa di serie numero 1, davanti a Carlos Alcaraz, posizionato nella parte bassa del tabellone con Djokovic, Musetti e Berrettini. Il torneo sarà trasmesso integralmente da Sky, che detiene i diritti TV in esclusiva.

Il tabellone del 1000 di Madrid: gli italiani in campo

Sono otto i tennisti italiani iscritti al torneo di Madrid, c'è anche il giovanissimo talento siciliano Federico Cinà, che ha ricevuto una wild card. Berrettini e Musetti partiranno dal secondo turno essendo teste di serie. Cinà sfiderà Wong, altra wild card, poi eventualmente Korda. Cobolli, Darderi, Sonego e Arnaldi giocheranno il primo turno, così come Bellucci. Arnaldi se vincerà avrà poi Djokovic. Musetti è nello spicchio di Tsitsipas e de Minaur, se li supera può trovare Alcaraz. Berrettini è dalla parte di Draper.

Cina-Wong (secondo turno Korda)

Cobolli-Maroszan (secondo turno Rune)

Berrettini-Tien/Giron (terzo turno Draper)

Darderi-Halys (secondo turno Tiafoe)

Bellucci-Dzhumur (secondo turno Baez)

Arnaldi-qualificato (secondo turno Djokovic)

Sonego-Kecmanovic (secondo turno de Minaur)

Musetti-Medjedovic/Etcheverry (terzo turno Tsitsipas)

Il calendario completo del torneo: date e programma

Il programma del torneo 1000 di Madrid. Con le date delle partite dal primo turno alla finale.

Mercoledì 23 aprile: primo turno

Giovedì 24 aprile: primo turno

Venerdì 25 aprile: secondo turno

Sabato 26 aprile: secondo turno

Domenica 27 aprile: terzo turno

Lunedì 28 aprile: terzo turno

Martedì 29 aprile: ottavi

Mercoledì 30 aprile: quarti

Giovedì 1 maggio: quarti

Venerdì 2 maggio: semifinali

Sabato 3 maggio: finale femminile

Domenica 4 maggio: finale maschile