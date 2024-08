video suggerito

Sinner in campo a Montreal senza Alcaraz e Djokovic: strada spianata per blindare il numero 1 Jannik Sinner dopo la rinuncia alle Olimpiadi torna in campo e la fa nel torneo 1000 di Montreal. All’Open del Canada l’italiano non troverà Djokovic e Alcaraz (e nemmeno Musetti) e avrà la chance di blindare il primo posto nella classifica ATP. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Dopo i malanni di Wimbledon ela tonsillite che gli ha impedito di essere in campo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Jannik Sinner si è rimesso in carreggiata e riprende l'attività dal Canada, dove questa settimana sarà in campo a Montreal, nel torneo 1000 che non vedrà ai nastri di partenza né Djokovic né Alcaraz, i suoi principali rivali per la prima posizione della classifica ATP.

Sinner torna in Canada, giocherà pure il doppio

Le polemiche per il forfait alle Olimpiadi, dove sarebbe stato uno dei favoriti sia in singolo che in doppio (che coppia sarebbe stata con Musetti), non sono mancate ma ora sono tutte rapidamente in archivio. Sinner nei giorni in cui il torneo olimpico di tennis entrava nel clou è volato in Canada, con la notizia che è stata anticipata da una stories da uno dei suoi due allenatori Darren Cahill, e ora si prepara a giocare singolare e doppio (con Jack Draper).

Djokovic e Alcaraz non saranno in campo all'Open del Canada

Le prime sensazioni sono buone e sui social il numero 1 ATP si è fatto vivo, con molto garbo. Sinner in Canada difende il primo titolo 1000 vinto in carriera lo scorso anno – a Toronto, mentre quest'anno si gioca a Montreal – e cercherà il bis, anche per aumentare il proprio vantaggio in classifica su Alcaraz e Djokovic, che a causa degli impegni alle Olimpiadi hanno deciso di non giocare l'Open del Canada. Djokovic si è aggiudicato l'oro vincendo una finale meravigliosa contro lo spagnolo.

Per Sinner senz'altro è un jolly questo. Perché dopo la doppietta fatta vincendo prima il Roland Garrose poi Wimbledon, Alcaraz si è rifatto sotto nella Race, la classifica che somma solo i risultati dell'anno solare. Lo spagnolo è a soli 250 punti. Mentre nella classifica ufficiale, quella che conta i risultati delle ultime 52 settimane, con il forfait di Djokovic e Alcaraz l'italiano si garantisce la prima posizione della classifica ATP fino (almeno) al termine degli US Open, e questa è una notizia molto positiva.

Zverev e Medvedev gli avversari principali di Sinner

I rivali principali di Sinner, almeno secondo classifica, saranno Zverev e Medvedev, testa di serie numero 2 e numero 3. La quattro è Hurkacz, in tabellone anche Ruud, Tsitsipas, Rublev e Dimitrov.