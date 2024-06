video suggerito

Alcaraz trionfa al Roland Garros 2024, è lui il vincitore: Zverev battuto in finale dopo cinque set Carlos Alcaraz vince la finale del Roland Garros 2024 battendo in cinque set il tedesco Alexander Zverev. Un successo che arriva al termine di un match combattuto e tirato che ha visto il tedesco e lo spagnolo darsi battaglia colpo su colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Carlos Alcaraz vince la finale del Roland Garros 2024 battendo in cinque set il tedesco Alexander Zverev. Un successo che arriva al termine di un match combattuto e tirato che ha visto il tedesco e lo spagnolo darsi battaglia colpo su colpo. La partita, finita in 3 6 – 6 2 – 7 5 – 6 1 – 2 6, è stata contrassegnata dalla vittoria del primo set da parte di Alcaraz che ha archiviato il parziale con un dritto incrociato. Bene lo spagnolo a inizio partita mentre il tedesco è stato chiamato subito a dover resettare e recuperare una partita che si era messa immediatamente in salita.

Lo sguardo in campo tra Zverev e Alcaraz.

La rimonta di Zverev e il calo di Alcaraz

E infatti la reazione del tedesco è arrivata, quasi in maniera inaspettata. Il tedesco si è calmato, quasi tranquillizzato nel secondo set entrando di prepotenza in partita sfruttando anche il calo di Alcaraz. Lo spagnolo aveva infatti commesso ben 14 errori gratuiti che hanno dato una grande mano a Zverev. Il secondo set va così proprio al tedesco che ristabilisce l'equilibrio sullo Chatrier dopo due set e un'ora e 35 minuti di gioco. Alla fine però a trionfare è stato Alcaraz dopo un'altalena di emozioni.

Un tentativo di recupero da parte di Alcaraz.

Match pazzesco: Zverev alla fine cede contro Alcaraz

A entusiasmare il pubblico è stato soprattutto un terzo set sudatissimo arrivato fino al 5-5. Già dal 7° game si era capito quanto nessuno tra Zverev e Alcarez volesse mollare tant'è che è durato quasi 10 minuti. Un tempo che consente ad Alcaraz di consolidare il break di vantaggio annullando tre palle break. Zverev sembrava finito e invece rimonta dal 5-2 al 5-5 per poi centrare il 6-5 che rappresenta anche il secondo break consecutivo per il tedesco che approfitta degli errori di un Carlos particolarmente nervoso e si porta a casa il terzo set.

Alcaraz è sotto ma al quarto set non sbaglia vincendo con un netto 6-1 in 40 minuti. Dopo tre palle break annullate, lo spagnolo non ha concesso nulla a Zverev che non è mai riuscito a tenere il servizio. E così la finale si è poi decisa al quinto set in cui è stato decisivo il quarto game quando Alcaraz ha annullato 4 palle break recuperando da 0-40 prendendosi il doppio vantaggio portandosi sul 3-1. Da quel momento in poi la partita dello spagnolo è in discesa arrivando alla vittoria finale che fa esplodere di gioia lo spagnolo e il suo pubblico.