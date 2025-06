video suggerito

Il messaggio sgradevole di Lacoste verso Sinner prima dell'incontro con Djokovic al Roland Garros Lacoste fa arrabbiare i tifosi di Sinner con un post di presentazione della semifinale considerato una mancanza di rispetto nei confronti di Jannik.

A cura di Marco Beltrami

Uno dei principali sponsor di Novak Djokovic ha fatto discutere, sollevando polemiche prima della tanto attesa semifinale del Roland Garros contro Jannik Sinner. Lacoste, ovvero il brand che si occupa del look tennistico del campione serbo, ha pubblicato sui social un'immagine che è sembrata una mancanza di rispetto verso il numero uno al mondo. Per questo i fan del giocatore azzurro si sono fatti sentire.

Lacoste presenta Sinner-Djokovic in modo particolare

Tutto è nato da un contenuto caricato sul proprio profilo ufficiale X dalla casa d'abbigliamento francese. La foto di una testa di profilo, con all'interno del cervello un'anteprima del prossimo match: un’immagine del programma del penultimo atto del torneo, con il nome di Novak Djokovic, la bandiera serba e la sua foto. Cosa c'è di strano? A rappresentare Sinner c'è solo la bandiera italiana: manca il suo nome, manca la sua immagine. Nessun dato, praticamente, ma esclusivamente la nazionalità dell'avversario, oltre a orario e turno.

La rabbia dei fan di Sinner

Tra i commenti, sono stati tanti i tifosi di Sinner che si sono fatti sentire alzando la voce. Avrebbero voluto maggiore "rispetto" per il tennista italiano, con l'inserimento di dati più specifici. Considerando che si sta parlando del numero uno al mondo, ridurre il tutto alla sua nazionalità, senza nemmeno inserire nome e status, non è stato gradito. Ne è nato così un forte botta e risposta, anche perché i fan di Djokovic sono intervenuti a loro volta a sostegno di Lacoste.

Ma qual è il motivo di questa scelta? Potrebbe essere legata alla necessità di non voler concedere visibilità allo sponsor dell'avversario, pur senza citarlo. Una teoria, però, che non giustifica questa decisione, considerando il peso dei protagonisti. Ultimamente Lacoste si è presa la scena anche per un altro motivo. Thierry Guilbert, CEO di Lacoste, parlando a L’Équipe, ha dichiarato: "Novak vorrebbe continuare a giocare almeno fino alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028″. Una scelta che, se confermata, sarebbe sicuramente clamorosa.