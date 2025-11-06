Iga Swiatek esasperata in Arabia: “Cacciate quel tifoso, è ubriaco”. Ma l’arbitro non può farlo

Iga Swiatek è stata eliminata nella fase a gironi delle WTA Finals. Fatale la sconfitta con Anisimova. La tennista polacca, che dopo la partita ha parlato di karma, durante l’incontro ha cercato di far cacciare fuori un tifoso molesto.

Iga Swiatek è stata eliminata nella fase a gironi delle WTA Finals. Dopo l'esordio in cui ha spazzato via Madison Keys ha perso sia con Rybakina che con Amanda Anisimova, che per la seconda volta in un torneo importante è riuscita a battere la polacca che dopo la partita ha parlato di karma, ma durante la partita ha cercato di far cacciare uno spettatore, che a suo dire era ubriaco, di sicuro era stato molesto.

L'ennesima sfida tra Anisimova e Swiatek

Swiatek-Anisimova non sarà mai una partita come tutte le altre. La finale di Wimbledon vinta in modo spietato dalla polacca, che rifilò un 6-0 6-0 all'americana, farà per sempre parte della storia del tennis. Agli US Open l'americana si è presa la rivincita. A Riyadh ha vinto in tre set l'americana. Quando è terminato il primo set (vinto da Swiatek) è accaduto un episodio particolare che ha visto protagonista la polacca che alla giudice di sedia ha chiesto di allontanare uno spettatore molesto, che lei stessa ha definito ‘chiaramente ubriaco' e che avrebbe urlato anche durante la prima e la seconda di servizio.

"Quel tifoso è ubriaco, potete buttarlo fuori?"

"È chiaramente ubriaco, potete buttarlo fuori?", ha detto in modo deciso Swiatek. La giudice di sedia ha provato a mediare rispondendo: "Non posso cacciarlo per questo, vedrò se possiamo parlargli". Di sicuro avrà disturbato quell'uomo, ma le parole della polacca, ex numero 1, comunque stonano perché in Arabia Saudita l'alcol è vietato e dunque pare difficile immaginare quel tifoso alticcio dopo aver alzato il gomito.

Swiatek: "Fuori a causa del karma"

Dopo la partita, amaramente persa in tre set, Swiatek non ha fatto un minimo di autocritica dicendo di aver fatto il possibile e di non avere rimpianti: "Ho lottato e non mi sono arresa. Mi sentivo bene mentalmente e fisicamente". Poi ha detto qualcosa di particolare andando sull'extra tennis: "Non capisco come ho fatto a uscire già nel girone. Non so, forse ho vinto troppo l'anno scorso, questo è karma". Nemmeno un accenno invece alla rivale che l'ha battuta ed eliminata.