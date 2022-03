I TikTok della fidanzata mettono in difficoltà Fritz: “Non capisco chi si è arrabbiato” Polemica nel mondo del tennis dopo i video caricati sui social da Morgan Riddle, fidanzata di Taylor Fritz, che ha mostrato un lato non troppo conosciuto di questo sport.

A cura di Marco Beltrami

Quando Taylor Fritz scende in campo a Indian Wells sembra avere una marcia in più. Il tennista californiano si sente a proprio agio sui campi in cemento del BNP Paribas Open, dove torna a respirare aria di casa. Se nella scorsa edizione, il classe 1997 20° giocatore al mondo, si è tolto la soddisfazione di superare Sinner e Berrettini, spingendosi fino in semifinale, ora ha la chance di concedere il bis, affrontando il giustiziere di Matteo, Kecmanovic. E mentre Taylor gioca, vince e convince, la sua ragazza Morgan Riddle si scatena sui social.

La biondissima influencer che spesso e volentieri segue il fidanzato nel circuito, sta portando avanti una curiosa iniziativa a suon di video condivisi sui suoi profili social. L'obiettivo di Morgan, spacciato come una vera e propria missione, è quello di rendere nuovamente il mondo del tennis "cool". In sintesi dunque la Riddle sta provando a rendere ancora più affascinante tutto quello che circonda poi la vita degli stessi tennisti professionisti.

Dai contenuti postati dunque si può notare come la compagna del giocatore americano, ha la possibilità di viaggiare in lungo e in largo, accedere a luoghi esclusivi, vivere momenti di divertimento. Un mondo patinato e un tenore di vita altissimo per la Riddle che inevitabilmente ha fatto discutere e non poco. C'è chi infatti si è lamentato per quella che può diventare anche una visione distorta della realtà: in sintesi, dito puntato contro la prospettiva di far passare in secondo piano anche i sacrifici dei giocatori, per una vita che non è soltanto come si suol dire rose e fiori.

Inevitabile dunque coinvolgere nella querelle anche il diretto interessato Taylor Fritz, uno che tra l'altro di sacrifici se ne intende visto che ha saputo risollevarsi dopo un grave infortunio al ginocchio, riuscendo a tornare in campo a pochi mesi di distanza. Stuzzicato sull'argomento alla vigilia del match contro Kecmanovic a Indian Wells, il tennista americano ha dimostrato di essere d'accordo con l'attività della sua Morgan: "Quello che fa è fantastico per il nostro sport. Ha un sacco di persone che guardano i suoi contenuti. Non capisco come qualcuno possa arrabbiarsi per questo. Sono un tennista professionista ed è quello che faccio per vivere, sono d'accordo al 100% con quei video".

In questo modo secondo Fritz si può far conoscere meglio tutto quello che ruota intorno al tennis, e anche la vita di giocatori che non sono magari i popolarissimi Djokovic, Nadal e Federer: "Le persone conoscono pochi tornei, sanno cosa sono gli Slam. Si parla di pochi eletti e o di determinate circostanze, ma non è così popolare. È bello vedere il tennis ricevere più attenzione. Sì, ho pensato che quello che ha fatto Morgan è stato fantastico, e tutti nella nostra comunità possono concordare che fa bene vendere il tennis in un modo diverso".