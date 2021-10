Dalla sedia a rotelle alle imprese a Indian Wells: il miracolo sportivo di Taylor Fritz Taylor Fritz dopo aver battuto Berrettini e Sinner, ha superato anche Zverev a Indian Wells guadagnando per la prima volta in carriera la semifinale di un Masters 1000. Il tennista americano che ha annullato due match point al tedesco, solo pochi mesi fa usciva dal campo sulla sedia a rotelle per un infortunio al menisco,

A cura di Marco Beltrami

Taylor Fritz si è preso la scena a Indian Wells. Il tennista americano è l’assoluto protagonista del Masters 1000 BNP Paribas Open, a suon di risultati eccezionali. Dopo essersi rivelato un vero e proprio ammazza-italiani, battendo prima Berrettini e poi Sinner, il numero 39 della classifica Atp ha continuato a stupire eliminando al termine di un match molto intenso il tedesco Alexander Zverev, ovvero uno dei grandi favoriti per il successo finale. Incredibile pensare che solo pochi mesi fa, Fritz era costretto a finire sotto i ferri per un problema al ginocchio dopo essere uscito dal campo sulla sedia a rotelle.

Taylor Fritz sembra in uno stato di forma eccezionale. L’americano che in carriera ha sempre dimostrato di avere un notevole talento, ma ha dovuto fare i conti con grande discontinuità, contro la testa di serie numero 3 Zverev è arrivato ad un passo dal ko. Due i match point annullati dal 23enne, che poi è riuscito ad imporsi in rimonta al tie-break del terzo set, uscendo dal campo tra l’ovazione del pubblico di casa. Ancora un altro exploit, ancora un’altra impresa per un giocatore che ora si giocherà la semifinale di Indian Wells contro Basilashvili e che sembra uno dei principali candidati alla vittoria finale, propio lui che è al primo penultimo atto di un Mastes della carriera.

Nelle ultime ore, anche il sito dell'Atp, non ha potuto non esaltare la tempra e la resilienza di Fritz che solo pochi mesi fa è stato costretto a finire sotto i ferri. A inizio giugno infatti in occasione del match perso al Roland Garros contro Koepfer, il giocatore a stelle e strisce è stato costretto ad abbandonare il campo addirittura sulla sedia a rotelle. Immagini che hanno fatto il giro del mondo, con Fritz che ha rimediato un problema al ginocchio che lo ha costretto a finire anche sotto i ferri. Il recupero, anche grazie alla sua forza di volontà, è stato lampo, e oggi fa un certo effetto vederlo correre e vincere in bello stile sui campi in cemento di Indian Wells. E ora la vittoria sul numero 4 del mondo, è un ulteriore premio per un super Fritz che non vuole fermarsi.