L’ex fidanzata di Taylor Fritz, Morgan Riddle: “Mai più con un atleta. E niente scommesse o giochi d’azzardo”

L’ex fidanzata di Taylor Fritz, Morgan Riddle, esclude di avere una storia in futuro con un atleta e spiega di aver fatto “una lista di 33 punti non negoziabili” per la sua prossima relazione, tra cui “niente scommesse sportive o giochi d’azzardo, solo persone che mi rendono felice”.

Lo scorso aprile una delle coppie più famose del tennis (giocatore top lui, influencer seguitissima lei) ha posto fine alla relazione che durava da più di 5 anni. Una storia d'amore, quella tra Taylor Fritz e Morgan Riddle, abbondantemente documentata sui social, con scenette che strappavano sorrisi e un'intesa che pareva totale. Ma se nella scienza l'unica certezza è il cambiamento, anche il cuore non scherza. E a sentire oggi le parole della 28enne, al buon Taylor saranno fischiate le orecchie.

Taylor Fritz e Morgan Riddle quando il loro amore andava a gonfie vele

Morgan, che ha dato una svolta decisa alla sua vita trasferendosi a New York, racconta che la rottura con il tennista americano l'ha messa di fronte a una scelta difficile, visto che inizialmente non sapeva come dare la notizia a tutti: "Quando una relazione pubblica finisce, è prassi pubblicare una sorta di dichiarazione o un video su Instagram, e ho provato a scriverla un paio di volte, ma poi ho pensato che non faceva per me", ha dichiarato la Riddle a ‘Elle'.

Morgan lo scorso gennaio all’Australian Open, una delle ultime apparizioni al seguito di Fritz

A quel punto ha ordinato su Amazon una maglietta con la scritta "la migliore ex-ragazza del mondo" , si è fatta un selfie indossandola e ha aggiunto questa foto a un carosello su Instagram che documentava la sua nuova vita nella ‘Grande Mela'. "Siamo rimasti in buoni rapporti, quindi volevo che fosse più leggera di quanto lo siano di solito le rotture online", ha spiegato.

La parole che faranno meno contento Fritz sono quelle con cui Morgan ha chiuso l'intervista alla rivista di moda e lifestyle, parlando di come sarà la sua prossima relazione: "Ho fatto una lista di 33 punti non negoziabili. Ci sono cose basilari come la condivisione di idee politiche, obiettivi di vita comuni, intimità intellettuale, niente scommesse sportive o giochi d'azzardo, solo persone che mi rendono felice". Infine la pietra tombale sull'intera vicenda: "Non uscirò mai più con un atleta". Game, set e match.