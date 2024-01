La fidanzata di Fritz costretta a pagare la scommessa persa: ma è troppo, le viene da vomitare Morgan Riddle aveva scommesso con Taylor Fritz che avrebbe mandato giù un barattolo intero di Vegemite, una crema spalmabile tipica dell’Australia, se il suo fidanzato avesse battuto Tsitsipas a Melbourne. La diretta Instagram in cui ha provato a pagare il pegno è andata molto male… Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una scommessa è una scommessa e va onorata sempre, anche se il pegno per averla persa è davvero difficile da mandare giù, e non solo in senso figurato ma proprio dal punto di vista dell'ingoiarlo fisicamente. La fidanzata di Taylor Fritz, Morgan Riddle, è una delle WAG più famose del tennis mondiale, un'influencer seguitissima su Instagram, ed è stata coprotagonista dell'intervista post partita del tennista americano dopo la sua vittoria da sfavorito su Stefanos Tsitsipas negli ottavi dell'Australian Open.

Morgan era sugli spalti di Melbourne ad assistere al match vinto in quattro set da Fritz, un esito sicuramente sorprendente per lei, visto che il giorno prima la ragazza aveva dichiarato che avrebbe mangiato un barattolo intero di Vegemite se il suo fidanzato avesse vinto la partita contro Tsitsipas, non credendo evidentemente nelle sue possibilità. Ed invece il 26enne di San Diego si è qualificato per la prima volta in carriera ai quarti di finale dell'Australian Open, dove affronterà il numero uno al mondo Djokovic.

Mentre celebrava la sua vittoria ai microfoni, Taylor ha guardato il suo box e ha detto loro "ve l'avevo detto", spiegando poi all'intervistatore che aveva detto a a tutti, inclusa la sua ragazza, che avrebbe vinto contro il finalista dell'anno scorso. A quel punto il giornalista ha menzionato la promessa fatta da Morgan, consegnando a Fritz un barattolo di Vegemite. Al che il tennista ha risposto: "Non parteciperò, ma mi assicurerò che accada". Lo statunitense ha aggiunto che l'aveva già provata e "non ne era il più grande tifoso".

Ma cos'è la Vegemite? Si tratta di una crema spalmabile salata praticamente sconosciuta al di fuori di Australia e Nuova Zelanda, con un sapore così forte che al primo assaggio è difficile mandarla giù per chi non è abituato. La Vegemite è un estratto di lievito di birra unito a varie spezie vegetali, lavorato per assumere una consistenza spalmabile. Di solito viene messa su pane o toast, ma può essere usata anche per cucinare. In Australia è un'istituzione, un oggetto di culto che non può mancare in nessuna cucina, ingrediente fondamentale di ogni colazione che si rispetti.

Fritz ha rivelato che Morgan gli aveva detto che lui era troppo sicuro di sé in vista del match con Tsitsipas, quindi ha fatto questa scommessa con la sua ragazza, imponendole come pegno di ingozzarsi di Vegemite in diretta Instagram qualora avesse vinto. E poiché una scommessa è una scommessa, ieri la fidanzata del tennista ha provato a pagarla in presenza ovviamente di Taylor. Ma le cose sono andate molto male e il barattolo promesso non è arrivato a superare il primo cucchiaino di Vegemite messo in bocca da Morgan, che è apparsa sul punto di vomitare e ha definito la crema "disgustosa" mentre Fritz si sganasciava dalle risate.

Magari la fidanzata del tennista numero 12 al mondo potrà provare a rifarsi piazzando un'altra scommessa in vista del match contro Djokovic: il suo Taylor è 0-8 in carriera contro Novak…