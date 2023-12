La lezione di tennis di Taylor Fritz alla fidanzata prende una piega pericolosa: piovono bordate Taylor Fritz, numero 10 della classifica ATP, ha scaricato una serie di servizi potenti e rischiosi quando la sua fidanzata Morgan Riddle era alla risposta. Una lezione di tennis particolare.

A cura di Marco Beltrami

Le vacanze sono durate poco per i tennisti professionisti e anche per Taylor Fritz, numero 10 della classifica mondiale. L'americano è già al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione, ma unisce l'utile al dilettevole visto che al suo fianco c'è la fidanzata Morgan Riddle. Nelle ultime ore ha fatto capolino sui social un video che mostra una lezione di tennis di Fritz alla sua compagna, abbastanza particolare.

Il giocatore infatti ha deciso di provare qualche servizio con la popolare influencer alla risposta. Nessuno sconto però da parte di Taylor che ha lanciato delle vere e proprie bordate. Non è la prima volta che i due condividono il campo. Spesso Morgan, attivissima su Instagram e TikTok, ha caricato contenuti su sedute di allenamento. A quanto pare la ragazza dovrà fare parecchia strada per mandare la pallina dall'altra parte del campo. Nel video in questione si può notare ad esempio un suo tentativo di colpire di dritto non troppo fortunato.

Di certo la povera Morgan non può nulla di fronte alle battute potenti del suo compagno. Fritz infatti non concede sconti e decide di battere come se fosse in partita, contro un avversario vero. Ovviamente la sua mira è da campione ma in questi casi sarebbe meglio forse non rischiare troppo. Se i primi due servizi infatti passando abbastanza a distanza da Riddle, il terzo è molto ravvicinato al suo corpo, al punto da costringerla a spostarsi per non essere colpita. La ragazza dal canto suo non sembra troppo spaventata, e anzi ci scherza su ridendo.

Una lezione un po' particolare dunque e non troppo produttiva

Una lezione un po' particolare dunque e non troppo produttiva, anche perché a quelle velocità è impossibile pensare ad un coinvolgimento reale di Morgan Riddle. A fine seduta poi ecco che Fritz ha dato i voti alla sua fidanzata storica, tutti oltre la sufficienza. Un altro contenuto da aggiungere ad una lunghissima carrellata di video sul mondo del tennis. L'influencer è diventata tale anche postando quella che è la sua vita al seguito di Taylor durante i tornei. Gira il mondo, frequenta posti di lusso, e fa una bella vita mentre il compagno lotta e suda in campo. Forse però non aveva previsto di resistere ad un bombardamento di battute.