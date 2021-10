Sinner perde con Fritz a Indian Wells, ora la corsa alle ATP Finals è complicatissima Sinner è stato eliminato negli ottavi di finale del 1000 di Indian Wells. Jannik è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 6-3 da Taylor Fritz, che aveva eliminato in precedenza Berrettini. Con questa sconfitta si complicano i piani di Sinner che ora è chiamato a un’impresa nelle prossime settimane per qualificarsi per le ATP Finals di Torino.

A cura di Alessio Morra

Taylor Fritz dopo Berrettini elimina pure Jannik Sinner. A Indian Wells in tabellone non ci sono più tennisti italiani. E adesso per Sinner si fa dura, serve una grande rimonta per ottenere un posto per le Finals di Torino. Curiosamente Fritz ha battuto sia Berrettini che Sinner con lo stesso punteggio: 6-4 6-3.

Forse ha pagato le fatiche delle ultime settimane l'altoatesino che dopo aver vinto a Sofia è volato negli Stati Uniti, dove in realtà ha giocato solo una partita prima di sfidare Fritz, perché Isner ha dato forfait contro di lui nel terzo turno e Berrettini aveva rinunciato al doppio. Ma si sa che passare da un continente all'altro, e per giunta alla fine di una stagione lunga e faticosa, non è mai semplice. Bisogna però anche dare grandi meriti a Fritz che sta giocando un ottimo tennis e che ora si giocherà un quarto di finale in un torneo 1000, e lo farà in casa.

Per Sinner adesso la corsa alle Finals si complica. Perché è vero che Ruud è stato battuto in due set secchi da Schwartzman, ma il norvegese mantiene un vantaggio di circa quattrocento punti su Jannik. E soprattutto prosegue brillantemente la corsa di Hurkacz, tennista polacco che è ai quarti e che soprattutto non sfiderà il numero 1 del tabellone (e 2 del mondo) Medvedev, che ha gettato al vento una partita praticamente vinta contro Dimitrov, che facendo il minimo indispensabile si trova ai quarti di finale e in questo momento è un alleato di Sinner.

I risultati degli ottavi: Fritz b Sinner 6-4 6-3, Tsitsipas b De Minaur 6-7 7-6 6-2, Schwartzman b Ruud 6-3 6-2, Dimitrov b Medvedev 4-6 6-4 6-3, Hurkacz b Karatsev 6-3 6-2, Norrie b Paul 6-4 4-6 6-3.