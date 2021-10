Il doppio Berrettini-Sinner dà forfait a Indian Wells, Matteo si è infortunato Problemi al collo impediscono a Matteo Berrettini di scendere in campo nel primo turno del torneo di doppio del 1000 di Indian Wells. Berrettini doveva giocare in coppia con Jannik Sinner. Un problema al collo ferma il giocatore romano, che adesso spera di recuperare per il torneo di singolare.

A cura di Alessio Morra

A Indian Wells c'era tanta attesa per vedere Matteo Berrettini e Jannik Sinner giocare assieme il torneo di doppio. I due migliori giocatori italiani, entrambi in corsa per un posto alle ATP Finals di Torino, che volevano prepararsi anche per la Coppa Davis, che si terrà a fine novembre. Ma purtroppo i due tennisti italiani si sono dovuti ritirare dal torneo di doppio a causa di un problema al collo di Berrettini, che ha voluto cautelarsi in vista del torneo di singolare.

Berrettini e Sinner si ritirano dal doppio di Indian Wells

Matteo e Jannik dovevano scendere in campo contro due grandi specialisti del doppio Krawietz e Tecau e c'era attesa per questo doppio tutto italiano, con vista Coppa Davis, anche se capitan Volandri potrà contare su Fognini che è da sempre un eccellente doppista. Ma Berrettini e Sinner hanno dato forfait e hanno lasciato spazio ai serbi Krajinovic e Lajovic, che sono stati ripescati. Rinuncia al torneo a causa di un problema fisico del finalista di Wimbledon, che spera di recuperare in vista del match di singolare che dovrà disputare domenica.

Matteo e Jannik a caccia di punti per le Finals

Il sorteggio non è stato benevolo per i due tennisti italiani che potrebbero incontrarsi negli ottavi di finale. Il numero 6 e il numero 10 della Race sono finiti nello stesso spicchio del tabellone, anzi esattamente nello stesso ottavo. Berrettini e Sinner potrebbero incontrarsi in singolare in un torneo ATP per la prima volta, speriamo sia così, perché vuol dire che entrambi hanno superato due turni e che soprattutto il romano ha recuperato dal problema fisico. Se Sinner ha bisogno di punti per superare uno tra Hurkacz e Ruud, Berrettini è molto vicino alle Finals e già a Indian Wells potrebbe ottenere la qualificazione matematica.