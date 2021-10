Sinner insegue le ATP Finals, quali risultati gli servono per superare Ruud e Hurkacz Jannik Sinner grazie al successo ottenuto a Sofia è tornato al numero 10 della Race, per qualificarsi per le ATP Finals ha bisogno di superare una tra Ruud e Hurkacz, numero 8 e 9 della classifica. Per cercare di sorpassare già uno dei suoi rivali dovrà qualificarsi almeno per le semifinali del 1000 di Indian Wells.

A cura di Alessio Morra

Solo tre volte l'Italia in cinquant'anni è riuscita a qualificare un tennista per le ATP Finals, prima Panatta poi Barazzutti e nel 2019 Matteo Berrettini. Le Finals per cinque anni si terranno a Torino dove potrebbero essere due i tennisti italiani tra i magici otto. Il giocatore romano è molto vicino alla qualificazione matematica, che potrebbe in linea teorica arrivare già a Indian Wells, dove Sinner invece va a caccia di punti pesantissimi. La battaglia è aperta. Jannik deve cercare di superare uno tra Ruud e Hurkacz.

Jannik si è programmato in modo intelligente, è volato a Sofia per difendere il titolo, in Bulgaria non c'era un grande campo di partecipazione, ma vincere non è mai semplice. Sinner ci è riuscito e ha conquistato il quarto titolo ATP della sua carriera oltre a 250 punti, che gli hanno permesso di salire al 10° posto della Race, ora deve giocarsela con Ruud e Hurkacz, e deve stare attento a Felix Auger-Aliassime che li segue a ruota.

La lotta per il Masters, qual è la situazione. Quattro tennisti sono già qualificati per le Finals: Djokovic, Medvedev, Tsitsipas e Zverev. Vicini alla matematica qualificazione anche Rublev e Berrettini. Al settimo posto c'è Nadal, che tornerà nel 2022. Ciò significa che oltre al numero 8, anche il numero 9 della Race sarà a Torino. Sinner è al 10° posto ed ha 2505 punti e deve recuperare tanti punti su Hurkacz, che lo sconfisse nella finale di Miami, e su Ruud, recente vincitore a San Diego. Il polacco di punti ne ha 2775, mentre il norvegese ne ha 2925.

Ciò significa che per scavalcarne almeno uno Sinner ha bisogno di qualificarsi almeno per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells, che inizia giovedì prossimo e si chiuderà domenica 17 ottobre. La situazione non è semplice, però Sinner sul cemento gioca bene, negli Stati Uniti ha vinto il 500 di Washington, e comunque vada in California avrà la possibilità di incamerare altri punti nei tornei indoor in programma nella seconda metà di ottobre e in particolar modo nell'altro 1000 in calendario e cioè quello di Parigi Bercy.