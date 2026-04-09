Sinner e Berrettini oggi a Monte Carlo, gli ottavi in diretta LIVE: i risultati degli italiani in campo

Sinner e Berrettini aprono il programma degli ottavi di finale oggi a Montecarlo. Jannik giocherà non prima delle 13 contro il ceco Machac che ha già battuto tre volte in carriera, mentre Matteo nell'intrigante sfida con Fonseca scenderà in campo alle 11. Sinner è favorito ma sa bene di non sottovalutare il numero 53 del mondo che se in giornata può essere pericoloso. Va a caccia dei quarti l'azzurro contro uno tra Ruud e Auger Aliassime, per mettere anche in cascina punti molto preziosi per il ranking. Berrettini dopo la gran prova contro Medvedev se la vedrà con il promettente brasiliano, per cercare di guadagnarsi il confronto con uno tra Zverev e Bergs. Eliminati Cobolli e Musetti. Diretta TV su Sky e streaming su Sky GO e NOW.

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