Moutet colpito al volto da Fritz al Queen's: nonostante la pallata devastante è riuscito a vincere Nelle fasi finali di Moutet-Fritz, incontro del Queen's, l'americano ha colpito al volto con una pallata il francese, che dopo essere stato abbattuto non ha detto nulla, salvo poi vincere, a sorpresa.

A cura di Alessio Morra

Questa è una settimana molto bella per gli appassionati di tennis, perché si giocano due storici tornei su erba: Halle, dove c'è Sinner, e il Queen's, dove invece è Alcaraz il favorito. Due appuntamenti complementari, totalmente diversi, a parte per la superficie. Il Queen's è il torneo storico, quello secolare, lì Taylor Fritz ha gettato al vento un'occasione d'oro contro il francese Corentin Moutet, al quale durante le fasi decisive ha tirato una pallata in testa, non lo ha fatto con cattiveria, ma lo ha abbattuto. Moutet non ha fiatato, poi ha vinto.

Moutet sorprende Fritz al Queen's

Taylor Fritz ha nell'erba una delle superfici preferite, ha giocato i quarti a Wimbledon, quando ancora non era ad alti livelli. Domenica scorsa battendo Zverev si è aggiudicato il torneo ATP 250 di Stoccarda. Al Queen's era tra i favoriti ma è stato battuto a sorpresa da Moutet, con il punteggio di 6-7 7-6 7-5. Il francese ha annullato pure un matchpoint nel secondo set. Un'occasione mancata per l'americano, che ora rischia di scivolare in classifica, e ciò potrebbe svantaggiarlo a Wimbledon.

La pallata di Fritz a Moutet, che non fiata

Il terzo set improvvisamente prende la via di Moutet, che sul 5-4 serve per il match: sul 15-30, Fritz sa di avere una chance. Il francese prova con il serve and volley, l'americano è pronto, la volée non è perfetta. Fritz arriva e tira fortissimo, non bada alla poesia, punta al sodo, dunque alla figura e colpisce in pieno Moutet, che viene abbattuto dal colpo al volto. Un colpo da ko. Il transalpino, che notoriamente è un tennista fumantino, recentemente ha litigato anche con Fognini, stavolta non batte ciglio, sa che il gesto non è cattivo.

Accetta le scuse e prosegue, perde il servizio, ma poco dopo fa un altro break e chiude l'opera, togliendosi uno sfizio non da poco, perché ha vinto contro il numero 4 della classifica ATP, e forse ha capito pure che arrabbiarsi troppo in campo non fa bene.