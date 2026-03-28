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Deromedis colpito da un pugno al volto da Duplessis-Kergomard: follia nella gara di skicross

Duranre la gara di skicross Deromedis viene mandato fuori pista dall’avversario durante un corpo a corpo: Duplessis-Kergomard gli rifila un pugno in faccia.
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A cura di Ada Cotugno
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Simone Deromedis è stato protagonista di un bruttissimo episodio durante la gara di skicross a Gaellivare, in Svizzera: nel corso della penultima tappa della Coppa del Mondo il campione olimpico, oro nella staffetta a Milano-Cortina 2026, è stato colpito con un pugno al volto da Youri Duplessis-Kergomard durante un testa a testa, un gesto antisportivo che ha portato il francese, tra i grandi favoriti della gara, a perdere posizioni in classifica. L'azzurro è caduto ed è uscito fuori dal tracciato dopo aver subito il colpo dal suo rivale.

Cosa è successo a Deromedis durante la gara

Le immagini del momento parlano chiaro e hanno immortalato il momento in cui Duplessis-Kergomard sferra un pugno in faccia all'italiano: i due sciatori stavano facendo a sportellate durante la gara di skicross quando il francese, apparentemente in modo volontario, ha sferrato un pungo al volto di Deromedis che ha perso l'equilibrio ed è uscito dal tracciato. È stata un'occasione sprecata per lui che si era presentato alla penultima tappa della Coppa del Mondo con il miglior tempo e stava andando benissimo nei quarti di finale.

L'azzurro ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta alle ultime Olimpiadi ma il suo cammino è stato ostacolato dalla scorrettezza di Duplessis-Kergomard che ha provocato la sua caduta colpendolo in faccia mentre era al comando, un gesto scorretto che è stato condannato da tutti. Il trentino ha pubblicato sui social il video dell'accaduto con molta amarezza: alla fine il francese è stato punito con la retrocessione al quarto posto che ha comportato la mancata qualificazione alla fase successiva. A vincere la gara è stato lo svedese Mobaerg davanti al canadese Howden che con il secondo posto ha vinto la Coppa del Mondo di skicorss per la quarta volta in carriera, con Deromedis che resta comunque secondo.

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