I tennisti urlano e festeggiano pure quando sbaglia l’avversario: l’arbitro si infuria e li minaccia Nel match di primo turno del torneo challenger di Tenerife tra Marcora e Rodriguez Taverna l’arbitro si è arrabbiato con i giocatori che esultavano troppo, lo facevano dopo ogni punto.

A cura di Alessio Morra

Gli Australian Open si sono chiusi lo scorso fine settimana. Novak Djokovic ha vinto il torneo maschile, e grazie al successo su Tsitsipas è tornato numero 1 ATP, Arnya Sabalenka quello femminile. Questa settimana non si disputano tornei del circuito principale, si disputano le Qualificazioni per le Finals della Coppa Davis 2023, l'Italia è già qualificata, e si tengono in giro per il mondo una sfilza di tornei challenger. In quello di Tenerife è accaduto qualcosa di molto particolare, che ha portato all'attenzione mondiale questo piccolo torneo con un montepremi da 75 mila euro.

A Tenerife, sul cemento, si è disputato un challenger la scorsa settimana, e in questa ne è iniziato un altro. Tra gli incontri del secondo turno ce n'è stato uno che è balzato agli onori delle cronache e cioè quello tra l'italiano Roberto Marcora e l'argentino Santiago Rodriguez Taverna. Entrambi erano molto carichi in avvio e ogni volta che vincevano si caricavano, anche troppo secondo l'arbitro, lo spagnolo Poncho Ayala, che dopo aver sentito già otto grida di esultanza, nei primi giochi, ha ammonito i due giocatori che sono rimasti senza parole.

Increduli Marcora e Rodriguez Taverna, che avevano fatto arrabbiare l'arbitro che non aveva gridato l'esultanza soprattutto dopo gli errori dell'avversario. Diretto, deciso dopo l'ennesima esultanza ha detto: "Santiago e Roberto non voglio sentire un urlo dopo ogni punto. Non è professionale. Se continuate così, vi darò un warning". Il video di quel frangente è diventato virale. Un video realizzato con una telecamera fissa che è posta su questo campo nel circolo che ospite il torneo di Tenerife.

Rodriguez Taverna si arrabbia e risponde all'arbitro, che gli risponde a tono: "Per me è scorretto che tu esulti dopo un errore del tuo avversario. Santiago stiamo giocando a tennis". Santiago Rodriguez Taverna vince il primo set 6-1, poi l'italiano Roberto Marcora ha conquistato con il punteggio di 7-5 6-3 gli altri due set e si è qualificato per gli ottavi, ed ora è ai quarti, affronterà il sudafricano Lloyd Harris, vincitore su Musetti nel primo turno degli Australian Open.