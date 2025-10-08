Griekspoor si era illuso dopo Sinner: “Il tennis è uno sport ingrato, ne ho abbastanza ora”

Tallon Griekspoor è distrutto. Il tennista olandese, per la prima volta in carriera, era riuscito a superare l'ostacolo Sinner, costretto al ritiro per problemi fisici. Il numero 31 del mondo ha comunque avuto il merito di tenere testa al numero 2 trascinandolo fino al terzo set. Una soddisfazione durata poco, visto che nel turno successivo Griekspoor si è arreso al monegasco Vacherot, sorpresa assoluta del Masters di Shanghai. Una debacle che ha letteralmente demotivato Tallon, protagonista di parole perentorie nella sua ultima intervista.

Griekspoor distrutto dopo la sconfitta contro Vacherot

Giocare contro il numero 204 al mondo, dopo aver superato un Sinner che in precedenza l’aveva battuto sei volte su sei, apriva spiragli interessanti per Griekspoor. E invece un Vacherot in grande spolvero ha ancora una volta messo in evidenza i limiti dell’olandese, capace di alternare nella stessa partita momenti di grande tennis a blackout prolungati.

Grande frustrazione dopo la sconfitta per il povero Tallon: "Più dispiaciuto per l'andamento della partita o della chance persa di avanzare nel torneo? Entrambe le cose – ha dichiarato a Ziggo Sport – Ma soprattutto la seconda. Due giorni fa giochi una partita molto buona, batti il numero due del mondo. E oggi perdi contro il numero duecento del mondo. Questo è il tennis, riassunto in due giorni. Ti fa vedere che sport ingrato è, quello che ho scelto".

Griekspoor stanco del tennis

Per il momento la delusione è talmente forte per Griekspoor da spingerlo lontano dai campi da tennis nell'immediato: "Nei prossimi giorni probabilmente avrò di nuovo voglia di giocare. Ma per ora, davvero, ne ho abbastanza". Non trova motivi per tornare a casa con un sorriso il giocatore olandese, che non riesce proprio ad accettare la sconfitta: "Sì, ho vinto di nuovo delle partite, questo sì. Solo che penso che avrei preferito perdere al primo turno piuttosto che perdere questa partita ora. Te lo dico molto sinceramente. Questa non la puoi assolutamente perdere. Non so quanto a lungo mi rimarrà addosso. Ma fa male. E resta davvero un risultato molto mediocre per un olandese".