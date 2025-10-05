Sinner KO, si ritira contro Griekspoor durante il 3° set: esce dal campo sorretto dal fisioterapista

Jannik Sinner divorato dai crampi lascia il campo zoppicando, aiutato dal fisioterapista durante il 3° set del match contro Griekspoor, dopo aver vinto il 1° e perso il 2°. L'azzurro non riusciva nemmeno a camminare, dopo aver provato a stringere i denti. Finisce qui la sua avventura a Shanghai: problemi al quadricipite alla coscia destra per i crampi.

Sinner esce dolorante e zoppicando dal campo tra gli applausi del pubblico

Una scena impietosa per il numero 2 al mondo che nel corso del terzo set (sul punteggio di 2-3 per l'olandese Griekspoor) ha dovuto abbandonare il campo in preda ai dolori: per Sinner problemi di crampi che lo hanno costretto a fermarsi dopo aver provato un ultimo tentativo. Nulla da fare: l'azzurro si è appoggiato prima sulla propria racchetta per poi richiamare il proprio fisioterapista alla sedia. Veloce consulto e decisione immediata di ritirarsi, con Jannik che è uscito evidentemente dolorante e aiutato, tra gli applausi del pubblico dopo che lo stesso Griekspoor gli si era avvicinato per capire l'entità del problema.

Sinner in preda ai crampi, perché il fisioterapista non è potuto intervenire

La bravura dell'olandese è avere portato il match al 3° set sfruttando una migliore tenuta atletica rispetto a Sinner che di fatto ha pagato il prolungamento dell'incontro dopo aver messo in ghiaccio il 1°set al tie-break. Tra terzo e quarto game, l'azzurro si è piegato più volte sulle gambe, facendo fatica anche ad arrivare alla sedia, in attesa di un consulto col fisioterapista. Una scena difficile da vedere, anche perché trattandosi di crampi non è stato possibile per regolamento poter intervenire sui muscoli, potendo solo constatare che in quelle condizioni non era più possibile continuare a giocare.