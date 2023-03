Giannessi vince una finale folle, il trofeo più bello è la famiglia: dolcissima invasione di campo Alessandro Giannessi ha vinto il torneo Challenger di Zadar battendo in finale l’austriaco Ofner. Bellissima premiazione per il tennista italiano circondato dalla sua famiglia.

A cura di Marco Beltrami

Non c'è solo il Miami Open, con Sinner, Sonego e Trevisan ancora in gioco a regalare emozioni agli appassionati di tennis italiano. C'è infatti da registrare il ritorno alla vittoria in un torneo Challenger da parte di Alessandro Giannessi. L'esperto giocatore classe 1990 si è imposto sulla terra rossa croata del Challenger di Zadar dopo una finale al cardiopalma contro l'austriaco Ofner. Per lui festeggiamenti molto particolari in campo.

Il tennista spezzino è uscito dal campo molto provato ma al settimo cielo dopo il match vinto contro quella che era la testa di serie numero 4 del tabellone con il risultato di 6-4 5-7 7-6(6). Una partita folle con Giannessi che era avanti 4-0 nel terzo parziale e si è fatto rimontare, non sfruttando poi un match-point sul 6-5 con la finale finita al tie-break. Qui Ofner ha avuto anche la possibilità di vincere con un match-point a suo favore. Alla fine però a spuntare è stato il giocatore ligure che dopo quasi quattro anni di digiuno nel circuito Challenger è tornato a trionfare.

Si tratta del quarto titolo per Alessandro Giannessi che si è ritrovato nella fase finale della sua carriera, e che in virtù di questa vittoria dovrebbe risalire in classifica fino a ridosso della 200a posizione. La speranza per lui e per tutto il tennis italiano, è che i risultati positivi continuino e chissà che magari non gli permettano di avvicinarsi o migliorare il suo best ranking, ovvero l'87a posizione raggiunta nel ranking ATP.

Ancor più della vittoria a conquistare la scena è stato quanto accaduto dopo la fine della partita e i classici saluti di rito con l'avversario. Giannessi esausto si è accomodato in panchina per metabolizzare l'impresa, ed è stato raggiunto in campo dalla sua famiglia. La sua compagna con una particolare invasione è entrata sul terreno di gioco con in braccio il figlioletto che ha regalato anche una simpatica linguaccia a favore di telecamera.

Dopo aver raggiunto il giocatore, baci e abbracci per complimentarsi del successo in un momento molto apprezzato e tenerissimo, condiviso anche sui canali social del circuito Challenger. Giannessi apparso letteralmente distrutto per la partita e sicuramente per la tensione accumulata, si è lasciato andare rigenerandosi grazie all'affetto dei suoi cari. Dopo qualche minuto ecco la foto di rito per i tre, con il torneo in bella mostra. Una famiglia felice e sorridente, per un week-end davvero da incorniciare.