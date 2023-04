Genie Bouchard shock al Madrid Open, cancella troppo tardi: “Ho giocato contro una dopata” La tennista canadese dopo sei anni è tornata a vincere in un torneo 1000. Bouchard dopo il successo contro Yastremska ha fatto un brutto tweet, che è stata costretta poi a cancellare.

A cura di Alessio Morra

Il torneo di Madrid è uno di quelli in cui scendono in campo sia gli uomini che le donne. Quello maschile non è stato baciato dalla fortuna, considerato che mancano tanti big, ma non mancano tanti i giovani rampanti né emozioni e discussioni, oltre alle vittorie di tanti tennisti italiani. Quello femminile ha in tabellone tutte le migliori e pure Genie Bouchard, che dopo sei anni è tornata a giocare un torneo così importante. E la tennista canadese dopo aver vinto il match di primo turno ha pubblicato un post pepato, che dopo poco ha voluto o forse dovuto cancellare.

La parabola di Bouchard è stata molto particolare, ma certo non anomala nel mondo del tennis femminile. Perché la canadese è stata una delle tante ragazzine prodigio, che poi però per mille motivi si è persa. Ma a differenza di altre dopo un lungo periodo di buio si è rimessa in carreggiata, non ha mollato e ora da Madrid cerca la risalita.

Bouchard nemmeno ventenne raggiunge la prima semifinale Slam della carriera, a Melbourne, i vent'anni li compie poche settimane dopo e in quel magico 2014 gioca le semifinali pure al Roland Garros e soprattutto la finale di Wimbledon. Le copertine sono tutte per lei. La sua avvenenza l'ha portata a essere anche una modella e l'ha resa popolarissima. L'apice lo tocca salendo al numero 5 della classifica WTA. Ma poi i risultati sono alterni. Un saliscendi notevole, con qualche picco e tanti bassi. Le ultime cinque annate sono state deludenti. Due sole finali, ampiamente fuori dalla top 100. Gioco e risultati latitanti, ma anche tanti infortuni.

I suoi follower però si sono triplicati in tutto questo tempo. Perché Bouchard ama condividere la sua vita sui social e in parecchi guardando tante foto pensavano al ritiro. Ma la canadese non ha mollato, si è rimboccata le mani, giocando anche tornei di basso livello, e a Madrid si è presentata per giocare le qualificazioni, che ha superato vincendo due partite. Così ha avuto la possibilità di giocare nel tabellone principale.

Nel primo turno ha battuto in tre set e in rimonta l'ucraina Yastremska ed ha chiuso una lunga serie negativa. Perché a distanza di sei anni esatti ha vinto un incontro in un torneo 1000. In attesa di sfidare Martina Trevisan nel secondo turno, la tennista canadese ha pubblicato un tweet che ha dovuto poi cancellare. Su Twitter infatti Bouchard aveva scritto: "C'è qualcosa nel giocare contro i dopati a Madrid".

Genie Bouchard a Wimbledon, dove nel 2014 raggiunse la finale.

Tweet durissimo e riferimento al successo contro Maria Sharapova del 2014 (la russa venne anni dopo squalificata per doping) e proprio contro Yastremska, che nel gennaio 2021 era stata sospesa provvisoriamente dalla ITF per la positività a un controllo antidoping. Ma sei mesi dopo la sospensione venne cancellata e soprattutto l'ucraina era stata assolta. All'epoca disse: "Sono felice di annunciare che sono stata completamente assolta. Negli ultimi sei mesi ne ho passate davvero tante, è stato molto difficile reggere tutti i commenti negativi".

Tanti commenti negativi ha ricevuto Bouchard che è stata costretta a cancellare quel post. In parecchi le hanno ricordato l'assoluzione di Yastremska, che tra l'altro proprio nelle scorse ore ha perso il nonno, che ha voluto ricordare sul suo profilo Instagram.