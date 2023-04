Al Madrid Open si continua a litigare: la partita tra Zapata e McDonald è stata una corrida Nella partita di primo turno tra Bernabé Zapata Miralles e Mackenzie McDonald è accaduto di tutto. McDonald protagonista con pallate, lite con l’arbitro e matchpoint mancati. Zapata ha festeggiato il successo in modo particolare.

A cura di Alessio Morra

Al torneo 1000 di Madrid non si può dire che manchino le emozioni, né che manchino le vittorie dei tennisti italiani (tre su tre al primo turno nel maschile). Il clima è piuttosto focoso. Ne hanno dato prova nel primo turno lo spagnolo Munar e l'australiano Kokkinakis, che hanno avuto uno screzio al termine del loro incontro. È mancato solo il contatto fisico nel primo turno tra Zapata e Mackenzie McDonald, che hanno dato vita a un incontro teso e emozionante.

Le assenze di Djokovic e Nadal e quelle di Sinner e Berrettini hanno reso meno attraente il 1000 spagnolo, che precede gli Internazionali d'Italia di Roma. Ma le emozioni certo non mancano. Arnaldi, Cecchinato e Vavassori hanno colto tre successi fantastici. Nella seconda giornata c'è stata anche una partita che è clamorosamente passata ‘alla storia' e cioè quella tra Bernabé Zapata Miralles e Mackenzie McDonald, un incontro in cui è accaduto di tutto.

L'americano vince il primo set con il punteggio di 6-3. Nel secondo McDonald litiga con l'arbitro, ma pure con Zapata. L'oggetto del contendere è una chiamata del ‘falco'. Mc colpisce, male, la pallina è lunga. Dopo che è atterrata decide di chiamare il challenge. Non si può. Il giudice di sedia glielo spiega, gli dice che non può farlo. Non si può attendere una chiamata e poi ripartire. In pratica è come avere due chance. La discussione è lunga, interviene anche Zapata. Lo spagnolo ha un fisico roccioso, quasi incute timore all'americano, che accetta, non di buon grado e torna al posto suo.

Il pubblico è carico, ovviamente tiene per il giocatore di casa. McDonald sente su di sé questa pressione e a un certo punto tira una pallata addosso all'avversario, che non dice nulla. Zapata vince il secondo set. Si decide tutto al tie-break del terzo set, McDonald ci arriva, però, con ben due matchpoint mancati. Un macigno enorme, che mentalmente sono pesantissimi per l'americano.

Zapata è on fire, sa di avere una chance enorme e la sfrutta. Si aggiudica il tie-break per 7 punti a 4 e a 26 anni vince la prima partita della sua carriera in un torneo 1000. Si è tolto un peso enorme lo spagnolo, che già a livello Slam si era tolto qualche soddisfazione e che occupa la 42ª posizione a livello ATP.

E per festeggiare Bernabé Zapata Miralles come fosse un calciatore dopo aver vinto si è tolto la maglietta e ha cacciato un urlo belluino. La folla ha apprezzato e rapidamente quelle immagini hanno fatto il giro dei social e del web. Nel prossimo turno contro il britannico Daniel Evans lo spagnolo proverà a vincere ancora, magari giocando un match molto più tranquillo.