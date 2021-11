Garbine Muguruza vince le Finals di Guadalajara: “Qui ci sono le più forti e io sono la migliore” Le WTA Finals di Guadalajara sono state vinte dalla spagnola Garbine Muguruza, che in finale ha sconfitto in due set l’estone Kontaveit con il punteggio di 6-3 7-5.

A cura di Alessio Morra

A Torino si stanno disputando le ATP Finals del tennis maschile, mentre a Guadalajara Garbine Muguruza ha vinto le WTA Finals. La giocatrice spagnola in Messico ha vissuto una settimana fantastica e in finale ha vinto battendo in due set l'estone Kontaveit con il punteggio di 6-3 7-5.

Non riesce spesso a mettere tutti i suoi colpi in ordine, ma quando lo fa è irresistibile Muguruza che in Messico ha vinto appena il decimo torneo della sua carriera, che è meravigliosa se si considera che ha conquistato soprattutto il Roland Garros e Wimbledon. Ha stabilito un record la ventottenne perché mai finora nessuna giocatrice spagnola era riuscita a vincere le Finals femminili. La finale non ha avuto molta storia, la Kontaveit, entrata in tabellone per ultima, ha provato a resistere ma si è dovuta a piegare alla Muguruza, che conquistando il titolo è tornato al numero 3 della classifica mondiale.

Queste le parole al termine della finale della campionessa spagnola: "Mi sento davvero felice, e anche un po’ sollevata, perché all’inizio del torneo ho fatto fatica a trovare un buon gioco, ma poi sono riuscita progressivamente ad adattarmi.i Questa vittoria significa ancora di più perché è stata ottenuta qui in America Latina, e specialmente in Messico, dove il pubblico mi ha sempre sostenuta. Credo davvero che questa sia stata la mia migliore stagione in carriera, anche se non ho vinto tornei dello slam. È stata una stagione in cui sono riuscita a trovare continuità nel gioco, anche se con alti e bassi nel risultato. I tornei dello Slam sono più grandi, più famosi, c’è la tradizione. Ma qui alle Finals si sa che ci sono soltanto le migliori, e se si vince questo torneo si può davvero dire di essere la migliore dell’anno".

Il tennis femminile anche nel 2021 mantiene la sua peculiarità. Perché ormai da tante stagioni i grandi tornei vengono vinti da giocatrici diverse. Naomi Osaka ha vinto gli Australian Open, Krejikova ha trionfato al Roland Garros, mentre a Wimbledon si è imposta Ashley Barty e agli US Open in una finale tra teenager ha vinto Emma Raducanu. Bencic ha trionfato alle Olimpiadi e Muguruza alle Finals.