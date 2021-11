Chi partecipa alle ATP Finals Torino 2021: tennisti qualificati e classifica aggiornata del torneo di tennis Dal 14 al 21 novembre a Torino si disputeranno le ATP Finals, il torneo che chiude la stagione 2021 e a cui partecipano i migliori 8 giocatori al mondo. Si è qualificato anche Matteo Berrettini, in campo anche il numero 1 Djokovic. Le ATP Finals si potranno seguire in diretta TV su Sky, ma anche in chiaro.

A cura di Alessio Morra

A Torino si disputerà la 51esima edizione delle ATP Finals. Storicamente è il torneo che chiude la stagione e sono iscritti gli otto migliori tennisti del 2021, tra questi "maestri" c'è anche un italiano, Matteo Berrettini, che ha conquistato la qualificazione per la seconda volta alle Finals, e l'ha ottenuta grazie a una grande continuità e in particolare grazie alla stagione sull'erba: ha vinto il Queen's e disputato la finale a Wimbledon. Nelle ultime quattro edizioni ci sono stati quattro vincitori diversi, l'ultimo è stato il russo Medvedev, il numero 2 del mondo. Tra gli ex vincitori ci saranno a Torino anche Zverev e Tsitsipas. I russi in lizza saranno due, perché ci sarà pure Andrey Rublev. Djokovic invece ha vinto cinque volte questo torneo e vuole eguagliare il record di Roger Federer. Sinner cerca la qualificazione e lotta con Ruud, Hurkacz e Norrie.

La classifica dei tennisti partecipanti: Berrettini tra gli 8 qualificati alle Finals di Torino

Djokovic chiuderà il 2021 al primo posto della classifica mondiale, ha già la certezza prima di disputare le ATP Finals. Medvedev, Tsitsipas e Zverev invece sono molto vicini e a Torino si giocheranno la seconda posizione. Rublev è il numero 5, segue Berrettini che precede Ruud, Hurkacz, Sinner e Norrie.

1) Djokovic 8370 punti

2) Medvedev 6470 punti

3) Tsitsipas 5695 punti

4) Zverev 5595 punti

5) Rublev 4210 punti

6) Berrettini 4090 punti

7) Ruud 3185 punti

8) Hurkacz 3045 punti

9) Sinner 3015 punti

10) Norrie 2875 punti

Il programma delle ATP Finals 2021: le date dei match

Le ATP Finals inizieranno domenica 14 novembre e si chiuderanno domenica 21 novembre. Ogni giorno si disputeranno quattro partite, due del torneo di singolare e due per quello di doppio. La fase a gironi terminerà venerdì 19 novembre, mentre sabato 20 si disputeranno le semifinali. La finale del torneo di singolare si disputa domenica 21 alle ore 17.

14 novembre: due incontri delle fase a gironi delle ATP Finals del singolare e due del doppio .

15 novembre: due incontri della fase a gironi delle ATP Finals del singolare e due del doppio.

16 novembre: due incontri delle fase a gironi delle ATP Finals del singolare e due del doppio.

17 novembre: due incontri delle fase a gironi delle ATP Finals del singolare e due del doppio.

18 novembre: due incontri delle fase a gironi delle ATP Finals del singolare e due del doppio.

19 novembre: due incontri delle fase a gironi delle ATP Finals del singolare e due del doppio.

20 novembre: si giocano le semifinali delle ATP Finals del torneo di singolare e del doppio.

21 novembre: si disputano prima la finale del torneo di doppio e poi quella del torneo di singolare.

ATP Finals Torino 2021, gironi e tabellone: come funziona

Le ATP Finals sono l'unico torneo professionistico del tennis in cui chi perde può continuare a giocare. Questo perché c'è la fase a gironi. Gli otto tennisti vengono divisi in due raggruppamenti. La divisione in gruppi arriva tramite sorteggio che ha delle regole precise. Nei due gruppi vengono inseriti in due gruppi differenti le teste di serie numero 1 e numero 2, nel Gruppo A ci sarà Djokovic. Poi verranno estratte a coppie di due le teste di serie numero 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Al termine dei gironi verranno stabilite le semifinali. I vincenti dei due gruppi sfideranno chi si è classificato al secondo posto dell'altro girone. Chi vincerà le due semifinali si giocherà il titolo.

Dove vedere le ATP Finals 2021 in diretta TV e streaming

Le ATP Finals di Torino saranno trasmesse in diretta da Sky, che manderà in onda tutti gli incontri sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis). Ma sarà possibile seguire gli incontri delle ATP Finals anche in chiaro. Rai 2 infatti trasmetterà in chiaro un incontro per ogni giorno di gare in diretta, mentre su SuperTennis sarà visibile un incontro per ognuna delle otto giornate, ma in differita. Anche in streaming si potranno vedere le Finals tramite Sky Go e Now, ma anche su Raiplay.it, ma sarà così solo per l'incontro trasmesso in chiaro.