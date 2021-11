ATP Finals Torino in TV su Rai, Sky e Supertennis, dove vederle in chiaro e streaming Le ATP Finals 2021 di Torino sono in programma al PalaAlpitour dal 14 al 21 novembre e vedranno impegnato anche Matteo Berrettini, con Jannik Sinner riserva e pronto a subentrare in caso di forfait di uno degli 8 partecipanti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul torneo che sarà trasmesso integralmente in TV su Sky, con i migliori match in onda anche in chiaro sulla Rai, in differita su Supertennis e in streaming su Sky Go e Raiplay.

A cura di Marco Beltrami

Le Nitto ATP Finals 2021 si giocheranno a Torino dal 14 al 21 novembre 2021. Il torneo più importante della stagione dopo gli Slam, vedrà sfidarsi i migliori 8 tennisti del ranking ATP, tra cui c'è anche Matteo Berrettini già qualificato, con Jannik Sinner che essendo una riserva spera in un forfait di uno degli altri partecipanti Djokovic, Medvedev, Tsitsipas (che ha problemi al braccio), Zverev, Rublev, Ruud, Hurkacz per entrare in gioco.

Le Nitto ATP Finals saranno trasmesse in TV integralmente su Sky, con Supertennis invece che offrirà la visione di un match al giorno in differita. Dopo l'accordo tra Rai e ATP Media, sui canali Rai sarà trasmesso in chiaro il miglior match della giornata. Possibile seguire il torneo anche in streaming su Sky Go e Raiplay. Per la prima volta le Finals si giocheranno in Italia dopo le edizioni londinesi, sul cemento indoor del PalaAlpitour di Torino. Sono stati venduti già 120mila biglietti per l'evento, con i tagliandi che si possono ancora acquistare sul sito ufficiale Nitto e su Ticketone.

Dove vedere Berrettini alle Nitto ATP Finals di Torino: la programmazione Rai

Le partite di Matteo Berrettini alle Nitto ATP Finals di Torino si potranno vedere in chiaro in TV sulla Rai. Rai Sport ha acquistato i diritti per la trasmissione del miglior match di ogni giornata del torneo per il triennio 2021-2023. Precedenza per le partite del tennista italiano, Matteo Berrettini, con i match che saranno visibili su Rai 2. Inoltre sul canale Rai Sport (57 del digitale terrestre) ci sarà una rubrica dedicata alle Finals in seconda serata. Telecronaca affidata a Marco Fiocchetti o Nicola Sangiorgio con commento di Paolo Cané. Questa la programmazione della Rai per le ATP Finals,

domenica 14 novembre

ore 21: match serale

ore 21: match serale lunedì 15 novembre

ore 14: match pomeridiano

ore 14: match pomeridiano martedì 16 novembre

ore 14: match pomeridiano

ore 14: match pomeridiano mercoledì 17 novembre

ore 14: match pomeridiano

ore 14: match pomeridiano giovedì 18 novembre

ore 21: match serale

ore 21: match serale venerdì 19 novembre

ore 12: match pomeridiano

ore 12: match pomeridiano sabato 20 novembre

ore 21: seconda semifinale

ore 21: seconda semifinale domenica 21 novembre

ore 17: finale

Tutte sfide delle ATP Finals in TV su Sky

Le Nitto ATP Finals 2021 di Torino si potranno seguire integralmente in TV su Sky. Gli abbonati all'emittente satellitare dal 14 al 21 novembre potranno dunque vedere tutte le partite in programma dai round-robin fino alla finale. L'evento si potrà seguire sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis (201, 205 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre), con full immersion dalle 11 del mattino fino alle 23.30 con studi pre e post match e diretta anche dei match del torneo di doppio. Telecronaca che sarà affidata a Elena Pero e Luca Boschetto, con i commenti di Paolo Bertolucci, Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi e Laura Golarsa. Presenti in studio oltre a Ljubicic, anche Fabio Fognini e Filippo Volandri. Questo il dettaglio sulle partite trasmesse in TV su Sky.

ATP Finals di Torino 2021, dove vederle in streaming su Sky Go e RaiPlay

Le Finals di Torino 2021 si potranno vedere anche in streaming. Anche in questo caso copertura integrale per gli abbonati Sky, che potranno seguire i match su dispositivi portatili e computer grazie all'app Sky GO. Le partite di Berrettini, e poi una delle semifinali e la finale si potranno vedere in chiaro anche grazie a RaiPlay. Inoltre chi volesse acquistare il singolo tagliando dell'evento e sfruttare anche lo streaming sulla propria Smart TV potrà farlo grazie a Now TV.

La programmazione in chiaro su Supertennis

I match delle Finals si potranno anche vedere in chiaro anche su Supertennis, ma in differita e in seconda serata. Un incontro al giorno del torneo torinese potrà essere seguito in seconda serata dunque sul canale 64 del digitale terrestre o il 224 del satellite. Tutto sarà disponibile anche sulla piattaforma SuperTennix.