I gironi delle ATP Finals 2021 a Torino: Berrettini con Medvedev, Zverev e Hurkacz Sorteggiati i due giorni delle Nitto Atp Finals che si disputeranno a Torino dal 14 al 21 novembre. Berrettini nel gruppo rosso con Medvedev, Zverev e Hurkacz.

A cura di Marco Beltrami

Sono stati sorteggiati i due gruppi delle Nitto Atp Finals che si giocheranno sul cemento indoor del PalaAlpitour di Torino dal 14 al 21 novembre. Matteo Berrettini, è finito nel girone rosso con Medvedev, Zverev e Hurkacz. Il sorteggio inizialmente in programma alle 19, è stato rimandato di un'ora dopo che Stefanos Tsitsipas non si era presentato inizialmente agli allenamenti con Berrettini. Il greco alle prese da giorni con problemi al gomito, ha comunque deciso di stringere i denti, con buona pace di Jannik Sinner che resta in "panchina" nelle vesti di riserva, pronto ad una eventuale sostituzione.

Dunque Matteo Berrettini ha dribblato il rischio di ritrovarsi da avversario quel Novak Djokovic, numero 1 al mondo, che lo ha battuto in finale a Wimbledon. Nole, testa di serie numero 1, è stato inserito nel gruppo Verde con Tsitsipas, Rublev e Ruud. Lui e il greco (anche se bisognerà valutare le sue condizioni) sono i favoriti al passaggio del turno. Grande equilibrio invece nel gruppo rosso, con Berrettini che affronterà il numero 2 al mondo Medvedev (2-0 i precedenti in favore per il russo), il numero 3 Zverev (3-1 i precedenti in suo favore) e il numero 9 Hurkacz (con il quale lo storico è di 1-1). Questi i due gironi delle Atp Finals di Torino.

Gruppo Verde: Djokovic, Tsitsipas, Rublev, Ruud

Gruppo Rosso: Medvedev, Zverev, Berrettini, Hurkacz

Sarà definito ora il programma delle partite che inizieranno con il round-robin con due partite al giorno dal 14 al 19 novembre (non prima delle 14 e delle 21). Il regolamento delle Atp Finals 2021 è quello classico, i primi due tennisti di ogni gruppo si qualificheranno per le semifinali (non prima delle 14 e delle 21), con i primi che incroceranno sul campo i secondi dell'altro girone sabato 20 novembre. Appuntamento poi con i vincitori domenica 21 (non prima delle 16), per capire se Medvedev riuscirà a confermarsi campione o meno.