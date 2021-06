Fabio Fognini è pronto a sfidare Marton Fucosvics nel secondo turno del Roland Garros 2021. Il match tra l'azzurro numero 29 del mondo e 27a testa di serie del seeding e l'ungherese 44° giocatore al mondo è in programma oggi allo Stade Roland Garros di Parigi. Fognini reduce dal successo su Barrére nel primo turno nei quattro precedenti contro il prossimo avversario ha vinto tre volte. Ai sedicesimi di finale, il vincente di questo incontro affronterà quello tra due specialisti della terra rossa come Delbonis e Andujar. In palio, montepremi alla mano, un premio di 113mila euro. Ecco tutte le info per vedere il match in diretta TV e streaming.

Roland Garros, dove vedere Fognini – Fucsovics in TV e streaming

La sfida tra Fognini e Fucosvics si potrà vedere in TV su Eurosport. Il match valido per i 32esimi del Roland Garros si potrà seguire oggi in diretta su uno dei due canali dedicati Eurosport 1 e Eurosport 2 visibili sia su Sky (211 e 212), sia su DAZN, per i rispettivi abbonati. Per quanto riguarda invece lo streaming Fognini-Fucsovics potrà essere seguito dagli utenti Sky grazie all'app Sky Go su dispositivi portatili e computer, e dagli abbonati DAZN collegandosi alla piattaforma apposita. Eurosport trasmetterà l'incontro sul proprio player, con gli appassionati che però dovranno abbonarsi al servizio.

Fognini al Roland Garros oggi, orario e programma della partita contro Fucsovics

Il match tra Fognini e Fucsovics è in programma oggi mercoledì 2 maggio non prima delle 12:15. La sfida valida per il secondo turno dell’Open di Francia, si disputerà sul campo numero 14 dello Stade Roland-Garros. In precedenza alle 11 sullo stesso campo andrà in scena un confronto del tabellone femminile. Se questo dovesse prolungarsi, Fognini-Fucsovics potrebbe slittare a più tardi.

I precedenti tra Fognini e Fucsovics

Fabio Fognini e Marton Fucsovics si conoscono molto bene. Il 34enne ligure e il 29enne ungherese si sono incontrati già in quattro occasioni nel circuito Atp. 3 i precedenti a favore dell’azzurro, che ha vinto a Wimbledon in 5 set nel 2019 e in precedenza a Parigi nel Masters 1000 e a Bejiing in Cina. L’unica vittoria di Fucsovics nel 2018 a Vienna.

Il tabellone al Roland Garros di Fognini

Fabio Fognini è intenzionato a disputare un Roland Garros di alto livello e proverà a migliorare il risultato del 2011 quando raggiunse i quarti di finale. In palio i sedicesimi contro uno tra Delbonis e Andujar. Il ligure si trova non nella parte di tabellone di Djokovic, Nadal e Federer, e potrebbe incrociare agli ottavi Tsitsipas.