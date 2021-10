Fognini falloso e nervoso: brutta sconfitta contro Schwartzman a Vienna Dopo le vittorie di Sonego e Sinner, arriva la prima sconfitta italiana di giornata nel torneo Atp 500 di Vienna con Fabio Fognini che è stato battuto in due set dal suo ex compagno di doppio Diego Schwartzman 6-2, 7-5. Prosegue il momento no del tennista ligure che è al quinto ko nelle ultime sei partite disputate.

Arriva la prima delusione di giornata per l'Italia del tennis nel torneo Atp 500 di Vienna. Dopo i successi di Lorenzo Sonego e Jannik Sinner che hanno superato rispettivamente il tedesco Koepfer e l'americano Opelka, a finire ko è stato Fabio Fognini contro Diego Schwartzman. L'argentino reduce dalla sconfitta in finale ad Anversa contro Sinner, si è preso la rivincita contro un giocatore azzurro imponendosi al primo turno con il risultato di 6-2, 7-5. Ora Schwartzman 8a testa di serie del tabellone è in vantaggio nei confronti diretti contro Fognini (2-1), con il quale ha condiviso anche il campo in alcuni tornei di doppio. A proposito di doppi, eliminato anche l'attuale doppista che fa coppia con Fabio, ovvero Lorenzo Musetti battuto da Gael Monfils.

Prosegue il momento non troppo positivo di Fabio Fognini che con la brutta battuta d'arresto nel match del primo turno dell'Erste Bank Open in corso di svolgimento a Vienna ha messo in cascina la 5a sconfitta nelle ultime 6 partite disputate. Troppi errori da parte del numero 36 della classifica Atp al cospetto di uno Schwartzman più regolare e in palla, anche se non troppo brillante forse anche per gli strascichi della batosta incassata in Belgio per mano di Sinner.

Fognini dopo aver perso malamente e in scioltezza il primo parziale, ha dato segni di ripresa nel secondo (con la complicità dell'avversario), anche se alla fine hanno avuto un peso decisivo le poche possibilità create per togliere il servizio all'argentino. Purtroppo poi, quando è riuscito nell'impresa come sul 5-4 per l'avversario, ha sciupato tutto concedendo l'ennesimo break. I lanci ripetuti di racchetta, costatigli un "warning" sono stati la conferma del nervosismo dell'azzurro. Giornata storta dunque per Fognini che anche con il linguaggio del corpo ha manifestato tutta la sua delusione e frustrazione per il momento. Finisce qui la sua avventura viennese.