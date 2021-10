Musetti lotta ma non basta: Monfils vince in due set all’Atp 500 di Vienna Lorenzo Musetti è stato eliminato al primo turno del torneo Atp 500 di Vienna da Gael Monfils. Il francese che ha 16 anni in più del giovane talento italiano, si è imposto con il risultato di 7-6, 6-4. 5a sconfitta nelle ultime 6 partite per il classe 2002 alle prese con una superficie ancora indigesta.

A cura di Marco Beltrami

Niente da fare a Vienna per Lorenzo Musetti. Il giovane tennista italiano è stato battuto all'esordio nel torneo Atp 500 Erste Bank Open da Gael Monfils. Il francese che ha 16 anni in più del carrarino si è imposto con il risultato di 7-6, 6-4, conquistando così il secondo turno dove affronterà Schwartzman che ha superato a sua volta Fabio Fognini. 5a sconfitta negli ultimi 6 match per Musetti che non è riuscito mai ad impensierire davvero l'avversario nei suoi turni di battuta. Segnali comunque di ripresa per l'azzurro dopo il momento buio vissuto nella scorsa estate, condizionato anche da problemi extra-campo.

Il cemento indoor non è la superficie più gradita a Musetti che ha comunque messo in cascina un'altra esperienza che sarà funzionale alla sua crescita a Vienna. Nel primo set contro Monfils, pur soffrendo molto sui suoi turni in battuta, Lorenzo ha dimostrato carattere trascinando il match al tie-break, dove però il francese però non ha avuto particolari problemi (7-2). Nel secondo parziale, il 67° giocatore al mondo ha probabilmente risentito dell'epilogo del set precedente e ha concesso subito il break al numero 21 Atp che ne ha approfittato poi per chiudere 6-3.

Giornata dunque finora dolce-amara per i colori italiani in terra austriaca. Le gioie principali sono arrivate da Sonego che ha battuto Koepfer, e da Sinner che ha superato Opelka, ottenendo punti preziosi in chiave race per le finals Atp. Ora ad attenderli ci sono rispettivamente Ruud e Novak. Niente da fare invece per Fognini e Musetti, che potranno concentrarsi sugli ultimi tornei della stagione. Il tutto aspettando il primo giocatore italiano Matteo Berrettini che nel secondo turno se la vedrà contro il sempre ostico Basilashvili.