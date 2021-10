Sinner batte Opelka e vola agli ottavi a Vienna: ATP Finals più vicine Prestazione impressionante di Jannik Sinner che batte in due set il gigante statunitense Reilly Opelka e si qualifica agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna dove affronterà Novak. Il giovane talento azzurro prosegue dunque la sua corsa verso la qualificazione alle ATP Finals di Torino e il connazionale Lorenzo Sonego (che affronterà uno dei rivali, Casper Ruud) potrebbe aiutarlo.

A cura di Michele Mazzeo

Jannik Sinner batte 2-0 (6-4/6-2) l'americano Reilly Opelka nel primo turno e vola agli ottavi di finale del torneo Atp 500 Vienna dove affronterà Dennis Novak. Il tennista italiano numero 11 del ranking, 7a testa di serie del tabellone, reduce dalla vittoria ad Anversa, ci ha messo poco più di un'ora per sbarazzarsi del gigante statunitense. Supera il primo turno del torneo austriaco anche l'altro azzurro Lorenzo Sonego che poco prima aveva avuto la meglio del tedesco Koepfer anche lui senza perdere set.

Ad impressionare è però il giovanissimo altoatesino che non ha lasciato scampo all'avversario che incontrava per la prima volta in carriera. Sinner infatti ha servito perfettamente senza concedere nemmeno una palla break al 24enne del Michigan. E soprattutto è stato impeccabile in risposta strappando in tre occasioni (una volta nel primo e due nel secondo set) il servizio a Opelka considerato uno dei migliori del circuito in questo fondamentale.

Una prestazione impressionante quella messa in campo dal 20enne di San Candido, certificata anche dal curioso comportamento del suo avversario che prima dell'8° game del secondo set nel quale doveva rispondere per allungare il match, ha raccolto tutte le sue cose sulla panchina di modo da essere pronto a lasciare immediatamente il campo. Una testimonianza evidente della disarmante sensazione di impotenza da parte di Opelka che per la prima volta si trovava di fronte al talento italiano.

Dopo questo schiacciante successo Jannik Sinner prosegue la sua rincorsa agli ultimi due posti ancora disponibili per le ATP Finals di Torino, cioè il torneo più prestigioso, dopo gli Slam, a cui partecipano i migliori otto tennisti della classifica. E a dargli una mano potrebbe essere proprio il connazionale Lorenzo Sonego che agli ottavi del torneo di Vienna affronterà il norvegese Casper Ruud che insieme a Norrie e Hurkacz è in lizza con l'italiano per l'ingresso nelle Finals di fine stagione.