Matteo Berrettini sfiderà Cameron Norrie nella finale del Queen's. Il tennista italiano testa di serie numero 1, che in semifinale ha battuto De Minaur, affronterà il 41° giocatore al mondo. Si tratta della 3a finale nel 2021 per Berrettini dopo quella vinta a Belgrado, e quella persa a Madrid contro Zverev. Nessun precedente in palio tra i due finalisti che potranno incassare in caso di vittoria un premio di poco più di 113mila euro. Il match sarà trasmesso in TV in chiaro su Supertennis ed è in programma alle 14.30. Ecco tutto quello che c'è da sapere su diretta televisiva e streaming.

Queen's Londra, finale Berrettini-Norrie dove vederla in TV in chiaro e streaming

Il match tra Berrettini e Norrie sarà trasmesso in TV in chiaro su Supertennis. La finale del Queen's di Londra sarà visibile sul 64 del digitale terrestre per tutti, senza abbonamenti. L'incontro tra l'italiano e il britannico si potrà seguire anche su Sky, con gli abbonati che potranno seguirlo sul canale Sky Sport Arena (204) e Supertennis (224). Berrettini-Norrie in streaming si potrà vedere sul sito di Supertennis, in chiaro attraverso dispositivi portatili e computer. Gli abbonati Sky invece potranno sfruttare l'app Sky Go.

Berrettini-Norrie all'Atp Londra, a che ora si gioca: gli orari TV

Berrettini-Norrie è in programma oggi domenica 20 giugno alle ore 14.30 italiane (13:30 inglesi). Il match tra il giocatore romano e quello britannico, non corre il rischio di ritardi (eccezion fatta in caso di maltempo), visto che in precedenza sul campo centrale del Queen's Club di Londra, non sono previsti altri confronti.

La classifica ATP di Berrettini e Norrie

Matteo Berrettini è il numero 9 al mondo, e con un successo potrebbe portare a casa il suo quinto titolo Atp. Il tennista italiano ha già raggiunto un record importante: è il primo italiano di sempre a raggiungere nello stesso anno almeno una finale in un torneo 250, 500 e Masters (Belgrado, Queen’s e Madrid). Norrie numero 41 Atp non ha mai vinto un torneo Atp, ma si è reso protagonista di un 2021 superlativo che gli ha permesso di raggiungere la posizione numero 41 che è il suo best-ranking. Il classe 1995 lunedì si ritroverà più in alto in classifica.

I precedenti tra Berrettini e Norrie

Quella tra Matteo Berrettini e Cameron Norrie è una sfida inedita. I due tennisti non si sono infatti mai affrontati nel circuito Atp, né nei tornei minori nei in un appuntamento 250, 500, Masters o Slam. Si tratta comunque di due giocatori protagonisti di un momento di forma importante e che hanno dimostrato di trovarsi a proprio agio su tutte le superfici.

Quanto guadagna il vincitore del Queen's, i premi per Berrettini e Norrie

Il montepremi del torneo Atp 500 del Queen's è di 1.290.135 euro. Il vincitore della finale tra Berrettini e Norrie porterà a casa un premio di 113.785 euro, nettamente inferiore a quello che portò a casa Feliciano Lopez, ultimo trionfatore del Queen's 2019. Il secondo invece potrà incassare 84.075 euro, e 300 punti Atp.